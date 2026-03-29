Франко Колапинто об аварии Бермэна: «Его скорость была выше моей минимум на 50 км/ч. Ситуация становится опасной»

Колапинто обеспокоен аварией Бермэна.

Пилот «Альпин» Франко Колапинто призвал «Формулу-1» и ФИА всерьез заняться решением проблемы с разницей в скорости между болидами, вызванной особенностью работы новых двигателей.

На Гран-при Японии Колапинто чуть не столкнулся с Оливером Бермэном – гонщик «Хааса» очень быстро приближался к «Альпин» и был вынужден уклоняться от столкновения. В результате Бермэн вылетел с трассы и врезался в барьеры, а перегрузка в момент удара составила 50G.

«Честно говоря, инцидент был очень странным, а я оказался в роли легкой мишени. Думаю, разница в скорости между двумя машинами была настолько велика, что создалось ощущение, будто одна машина находилась на круге выезда из боксов, а вторая атаковала на пределе. Это очень странно.

Инцидент произошел в повороте, который мы все обычно проходим на полной скорости. При этом конкретно в данном случае скорость Бермэна была выше моей минимум на 50 км/ч, и это действительно странно. Такие участки трассы, как в данном случае – скоростные повороты, которые при этом не считаются прямыми, – становятся действительно опасными.

В тот момент, когда я посмотрел в зеркало заднего вида, болид Бермэна уже крутило на траве. И он обогнал меня несмотря на то, что его развернуло. Так что просто представьте себе, какой была разница в скорости на самом деле. Так что да, в какой-то момент ситуация становится слишком опасной. Я рад, что с Бермэном все в порядке. Видел, как он шел по паддоку – как кажется, с ним все нормально.

Ситуацию нужно изучить. Ведь я действовал совершенно нормально. Я не смещался с траектории или что-то в этом роде. Проблема в том, что когда скорость одной машины выше другой на 50 км/ч, ситуация может стать действительно опасной. Нечто похожее случилось со мной еще в Мельбурне. Просто тогда это был старт гонки и мне пришлось уклоняться от столкновения с другой машиной [плохо стартовавшим болидом Лоусона] при разнице в скорости в 100 км/ч.

Нам нужно разобраться в том, что происходит с этими новыми болидами и постараться устранить проблему. Думаю, что и с обгонами происходит нечто очень похожее. Они выглядят неестественными, и там разница тоже может доходить до 50 км/ч», – рассказал Колапинто.

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
гении которые составляли регламент чуть не убили уже в 3 гонке двух пилотов. они сами думали, когда это вводили?
Ф1 может исправить часть проблем хоть сейчас - надо просто жестко ограничить мощность гибридной части движка.

Заряда батареи резко начнет хватать на большую дистанцию -> а значит надо будет меньше копить энергию.

Единственная причина, почему колеблются - нарушится баланс 50/50 между ДВС и гибридом, которого так усиленно хотели добиться. А, ну и Мерс против, т.к. у них лучший гибрид из команд.
А чё там Коматцу молчит? Штайнер давно бы всех поднял. Сраный регламент мог парня убить
С чего это они винят регламент?
С какого хрена Беарман влетел в поворот на такой скорости?
На трассе было много машин в этом повороте и что-то никто так сильно не ошибся кроме Беармана.
И вообще.. а тормоза ему на что? почему он вместо тормозом вдруг приблизился и отвернул в сторону?
Почему не притормозил, отвернув влево и аккуратно срезав поворот, тогда машину не разбил бы?
Такое ощущение, что когда другие занимаются клиппингом Беарман нажал на кнопку разряда батареи и наоборот ускорился... а потом винят регламент... )))
Еще окажется впоследствии, что он кнопки перепутал ))
Вообще то там скорее всего был косяк Бэрмана, он вместо того, чтобы просто объехать, растерялся и уехал в траву, но хз - никто не знает как работают эти новые тачки, нам даже не показывают передачи и скорости с онборда
Истории про разницу в скорости фигня, в начале 80-х, про которые так любят ссылаться, большая часть часть машин была вообще без турбо и все конечно стартовали по-разному.
Рекомендуем
Главные новости
Фернандо Алонсо о Гран-при Японии: «Хотя бы удалось финишировать»
11 минут назад
Фредерик Вассер о «новом чемпионате»: «В Майами прибавят все, но «Феррари» тоже будет трудиться»
14 минут назад
Карлос Сайнс о Бермэне: «С точки зрения пилотов подобные инциденты и обгоны при разнице в скорости в 50 км/ч – это не гонки»
20 минут назад
Андреа Стелла: «Пиастри смог бы побороться с Расселлом за победу, с Антонелли – уже под вопросом»
42 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Считал круги до финиша. Нужно понять, что я хочу в будущем – в жизни есть не только «Ф-1»
45 минут назад
Фредерик Вассер: «Не знаю, сколько было обгонов без единого контакта – это плюс для «Ф-1»
сегодня, 08:10
Зак Браун: «Пиастри невероятно провел заезд. Если бы не машина безопасности, победа могла быть возможна»
сегодня, 07:57
Антонелли – первый итальянский гонщик с 1953 года, выигравший 2 Гран-при подряд
сегодня, 07:48
Тото Вольфф: «Мерседес» пока стартует посредственно, нужно это исправлять»
сегодня, 07:43
«Наконец понял, что ты имеешь в виду, говоря о грибах». Пиастри о том, как Леклер сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт»
сегодня, 07:32
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем