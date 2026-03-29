Франко Колапинто об аварии Бермэна: «Его скорость была выше моей минимум на 50 км/ч. Ситуация становится опасной»

Колапинто обеспокоен аварией Бермэна.

Пилот «Альпин» Франко Колапинто призвал «Формулу-1» и ФИА всерьез заняться решением проблемы с разницей в скорости между болидами, вызванной особенностью работы новых двигателей.

На Гран-при Японии Колапинто чуть не столкнулся с Оливером Бермэном – гонщик «Хааса » очень быстро приближался к «Альпин » и был вынужден уклоняться от столкновения. В результате Бермэн вылетел с трассы и врезался в барьеры, а перегрузка в момент удара составила 50G.

«Честно говоря, инцидент был очень странным, а я оказался в роли легкой мишени. Думаю, разница в скорости между двумя машинами была настолько велика, что создалось ощущение, будто одна машина находилась на круге выезда из боксов, а вторая атаковала на пределе. Это очень странно.

Инцидент произошел в повороте, который мы все обычно проходим на полной скорости. При этом конкретно в данном случае скорость Бермэна была выше моей минимум на 50 км/ч, и это действительно странно. Такие участки трассы, как в данном случае – скоростные повороты, которые при этом не считаются прямыми, – становятся действительно опасными.

В тот момент, когда я посмотрел в зеркало заднего вида, болид Бермэна уже крутило на траве. И он обогнал меня несмотря на то, что его развернуло. Так что просто представьте себе, какой была разница в скорости на самом деле. Так что да, в какой-то момент ситуация становится слишком опасной. Я рад, что с Бермэном все в порядке. Видел, как он шел по паддоку – как кажется, с ним все нормально.

Ситуацию нужно изучить. Ведь я действовал совершенно нормально. Я не смещался с траектории или что-то в этом роде. Проблема в том, что когда скорость одной машины выше другой на 50 км/ч, ситуация может стать действительно опасной. Нечто похожее случилось со мной еще в Мельбурне. Просто тогда это был старт гонки и мне пришлось уклоняться от столкновения с другой машиной [плохо стартовавшим болидом Лоусона] при разнице в скорости в 100 км/ч.

Нам нужно разобраться в том, что происходит с этими новыми болидами и постараться устранить проблему. Думаю, что и с обгонами происходит нечто очень похожее. Они выглядят неестественными, и там разница тоже может доходить до 50 км/ч», – рассказал Колапинто.

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?