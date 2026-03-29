Франко Колапинто об аварии Бермэна: «Его скорость была выше моей минимум на 50 км/ч. Ситуация становится опасной»
Пилот «Альпин» Франко Колапинто призвал «Формулу-1» и ФИА всерьез заняться решением проблемы с разницей в скорости между болидами, вызванной особенностью работы новых двигателей.
На Гран-при Японии Колапинто чуть не столкнулся с Оливером Бермэном – гонщик «Хааса» очень быстро приближался к «Альпин» и был вынужден уклоняться от столкновения. В результате Бермэн вылетел с трассы и врезался в барьеры, а перегрузка в момент удара составила 50G.
«Честно говоря, инцидент был очень странным, а я оказался в роли легкой мишени. Думаю, разница в скорости между двумя машинами была настолько велика, что создалось ощущение, будто одна машина находилась на круге выезда из боксов, а вторая атаковала на пределе. Это очень странно.
Инцидент произошел в повороте, который мы все обычно проходим на полной скорости. При этом конкретно в данном случае скорость Бермэна была выше моей минимум на 50 км/ч, и это действительно странно. Такие участки трассы, как в данном случае – скоростные повороты, которые при этом не считаются прямыми, – становятся действительно опасными.
В тот момент, когда я посмотрел в зеркало заднего вида, болид Бермэна уже крутило на траве. И он обогнал меня несмотря на то, что его развернуло. Так что просто представьте себе, какой была разница в скорости на самом деле. Так что да, в какой-то момент ситуация становится слишком опасной. Я рад, что с Бермэном все в порядке. Видел, как он шел по паддоку – как кажется, с ним все нормально.
Ситуацию нужно изучить. Ведь я действовал совершенно нормально. Я не смещался с траектории или что-то в этом роде. Проблема в том, что когда скорость одной машины выше другой на 50 км/ч, ситуация может стать действительно опасной. Нечто похожее случилось со мной еще в Мельбурне. Просто тогда это был старт гонки и мне пришлось уклоняться от столкновения с другой машиной [плохо стартовавшим болидом Лоусона] при разнице в скорости в 100 км/ч.
Нам нужно разобраться в том, что происходит с этими новыми болидами и постараться устранить проблему. Думаю, что и с обгонами происходит нечто очень похожее. Они выглядят неестественными, и там разница тоже может доходить до 50 км/ч», – рассказал Колапинто.
Заряда батареи резко начнет хватать на большую дистанцию -> а значит надо будет меньше копить энергию.
Единственная причина, почему колеблются - нарушится баланс 50/50 между ДВС и гибридом, которого так усиленно хотели добиться. А, ну и Мерс против, т.к. у них лучший гибрид из команд.
С какого хрена Беарман влетел в поворот на такой скорости?
На трассе было много машин в этом повороте и что-то никто так сильно не ошибся кроме Беармана.
И вообще.. а тормоза ему на что? почему он вместо тормозом вдруг приблизился и отвернул в сторону?
Почему не притормозил, отвернув влево и аккуратно срезав поворот, тогда машину не разбил бы?
Такое ощущение, что когда другие занимаются клиппингом Беарман нажал на кнопку разряда батареи и наоборот ускорился... а потом винят регламент... )))
Еще окажется впоследствии, что он кнопки перепутал ))
Истории про разницу в скорости фигня, в начале 80-х, про которые так любят ссылаться, большая часть часть машин была вообще без турбо и все конечно стартовали по-разному.