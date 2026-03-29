Макс Ферстаппен: «Считал круги до финиша. Нужно понять, что я хочу в будущем – в жизни есть не только «Ф-1»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен снова высказал недовольство машинами «Формулы-1» после того, как стал восьмым на Гран-при Японии.
Нидерландец сообщил, что с нетерпением ждал финиша
«Я считал круги. 15, 10, 5 – ну же. Да, наконец-то», – заявил четырехкратный чемпион мира в эфире Viaplay.
Ферстаппен согласился, что успел внимательно изучить заднюю часть болида «Альпин» Пьера Гасли – француз финишировал седьмым:
«Знаете, я и в Китае за ним застрял. В Китае я много за кем застрял.
Ты просто не можешь как следует обгонять. То есть обогнать ты можешь, но в следующем секторе у тебя заканчивается батарея. Я стараюсь смеяться над этим – если все время злишься, это тоже не помогает».
Макс намекнул, что размышляет о будущем вне «Ф-1»:
«Мне нужно понять, чего я действительно хочу. Речь о будущем – и я не о личном. В ближайшие недели и месяцы я буду об этом думать.
Жизнь продолжается. В жизни есть не только «Формула-1». Есть и другие вещи».
Ферстаппен также высказал надежду на то, что к Гран-при Майами в мае регламент поменяется:
«Надеюсь, сильно, потому что проблем много. Надеюсь, болиды станут более управляемыми. В гонке все было так же, как в квалификации. Конечно, в гонке я оказался чуть ближе к лидерам, но на этом все».
Ферстаппен ноет о новой «Ф-1» только потому, что не побеждает
Вторая проблема в том, что на них жалуются вообще абсолютно все пилоты, просто Макс, как обычно, громче и грубее всех высказывается.
Ради него ф1 как раз может скорректировать регламент, и это пойдет на пользу самой ф1.
Ну не должны быть гонки, в которых батарейка решает больше, чем умение пилота поворачивать руль. Это уже не ф1, а какой-то Нид фор спид Мост Вантед.
Чем сильнее и скилловее гонщик, тем тяжелее ему при нынешнем регламенте - это абсурд.
По сути своей лучших пилотов из лучших заставляют проходить повороты медленнее чем способна их машина.
Да, были пилоты типо Ханта или Манселла, которые не парились, но те же Прост или Шумахер отлично понимали технику. Шумахер бы не выиграл столько титулов, если бы не разбирался в нюансах и не давал обратную связь по развитию