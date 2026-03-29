  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Считал круги до финиша. Нужно понять, что я хочу в будущем – в жизни есть не только «Ф-1»
35

Ферстаппен поделился разочарованием после очередной неудачной гонки.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен снова высказал недовольство машинами «Формулы-1» после того, как стал восьмым на Гран-при Японии.

Нидерландец сообщил, что с нетерпением ждал финиша

«Я считал круги. 15, 10, 5 – ну же. Да, наконец-то», – заявил четырехкратный чемпион мира в эфире Viaplay.

Ферстаппен согласился, что успел внимательно изучить заднюю часть болида «Альпин» Пьера Гасли – француз финишировал седьмым:

«Знаете, я и в Китае за ним застрял. В Китае я много за кем застрял.

Ты просто не можешь как следует обгонять. То есть обогнать ты можешь, но в следующем секторе у тебя заканчивается батарея. Я стараюсь смеяться над этим – если все время злишься, это тоже не помогает».

Макс намекнул, что размышляет о будущем вне «Ф-1»:

«Мне нужно понять, чего я действительно хочу. Речь о будущем – и я не о личном. В ближайшие недели и месяцы я буду об этом думать.

Жизнь продолжается. В жизни есть не только «Формула-1». Есть и другие вещи».

Ферстаппен также высказал надежду на то, что к Гран-при Майами в мае регламент поменяется:

«Надеюсь, сильно, потому что проблем много. Надеюсь, болиды станут более управляемыми. В гонке все было так же, как в квалификации. Конечно, в гонке я оказался чуть ближе к лидерам, но на этом все».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoПьер Гасли
Гран-при Японии
Гран-при Майами
регламент
logoАльпин
Гран-при Китая
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну,проигрывать,конечно,не так интересно,как побеждать...Кто же спорит.
Ответ Сергей Круг
Проблема в том, что он жаловался на эти машины с 2023 года, когда он впервые попробовал их на симуляторе и ещё не знал будет ли он побеждать или нет.

Вторая проблема в том, что на них жалуются вообще абсолютно все пилоты, просто Макс, как обычно, громче и грубее всех высказывается.
Ответ Кирилл Мартыненко
жаловался .потомучто знал,что будет лажать.
Все правильно делает Макс, как бы не скулили хейтеры.

Ради него ф1 как раз может скорректировать регламент, и это пойдет на пользу самой ф1.
Ну не должны быть гонки, в которых батарейка решает больше, чем умение пилота поворачивать руль. Это уже не ф1, а какой-то Нид фор спид Мост Вантед.

Чем сильнее и скилловее гонщик, тем тяжелее ему при нынешнем регламенте - это абсурд.
Ответ Proper Chels
Это откуда такой вывод? Большая часть хороших пилотов едет хорошо. Проблемы только у Макса, который никогда не был замечен во внимательности к техническим деталям и для которого гонки это только рулить
Ответ Proper Chels
Ситуация хуже на дело. Это в словах Шарля вчера вылилось - сейчас пилот должен не проходить повороты на грани (что раньше и было главным определителем уровня гонщика), а проходить медленнее, что бы накопить батарейку и не проиграть потом всё на прямой.

По сути своей лучших пилотов из лучших заставляют проходить повороты медленнее чем способна их машина.
Просто надо уметь понимать технику, а не просто педаль жать. Тогда и проблем меньше будет. Макс реально просто хочет крутить руль не вникая в детали
Ответ Denis Nikitin
Так гонки на то и гонки, чтобы жать до упора. А не вот это вот все… не болельщик Макса, но формула давно свернула не туда
Ответ Дмитрий Серебряков
Ф1 всегда была про связь скилла и понимания
Да, были пилоты типо Ханта или Манселла, которые не парились, но те же Прост или Шумахер отлично понимали технику. Шумахер бы не выиграл столько титулов, если бы не разбирался в нюансах и не давал обратную связь по развитию
да знаем что ты хочешь - самовозку)
Просто Макс привык выжимать из машины максимум, а при этом регламенте надо выжимать медиум, а в поворотах лучше даже минимум.
Побудь в шкуре Хеиильтона который 4 года был на задворках, а ты после трех гонок весь в слезах.
Ответ aleksandrcvetockin9@gmail.com
Помню я тот 22, Хэм без конца говорил какие опасные эти болиды и вылезал держась за спину из машины, а тотондрий-гнус продавливал директиву по днищу😉
Падел можно попробовать
Заплакал мальчишка)))
значит он обычный тапок,готовый выигрвать только при проблемах у других в своей самовозке. Великие гонщики не будут сразу скулить,а будут пытаться чтото делать в новых условиях.
Весь бред нынешней Ф1 в обгоне Леклером Рассела. СУ Мерседеса просто решила уйти в суперклиппинг, машина замедлилась, Леклер проехал.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
