Макс Ферстаппен: «Считал круги до финиша. Нужно понять, что я хочу в будущем – в жизни есть не только «Ф-1»

Ферстаппен поделился разочарованием после очередной неудачной гонки.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен снова высказал недовольство машинами «Формулы-1» после того, как стал восьмым на Гран-при Японии .

Нидерландец сообщил, что с нетерпением ждал финиша

«Я считал круги. 15, 10, 5 – ну же. Да, наконец-то», – заявил четырехкратный чемпион мира в эфире Viaplay.

Ферстаппен согласился, что успел внимательно изучить заднюю часть болида «Альпин » Пьера Гасли – француз финишировал седьмым:

«Знаете, я и в Китае за ним застрял. В Китае я много за кем застрял.

Ты просто не можешь как следует обгонять. То есть обогнать ты можешь, но в следующем секторе у тебя заканчивается батарея. Я стараюсь смеяться над этим – если все время злишься, это тоже не помогает».

Макс намекнул, что размышляет о будущем вне «Ф-1»:

«Мне нужно понять, чего я действительно хочу. Речь о будущем – и я не о личном. В ближайшие недели и месяцы я буду об этом думать.

Жизнь продолжается. В жизни есть не только «Формула-1». Есть и другие вещи».

Ферстаппен также высказал надежду на то, что к Гран-при Майами в мае регламент поменяется:

«Надеюсь, сильно, потому что проблем много. Надеюсь, болиды станут более управляемыми. В гонке все было так же, как в квалификации. Конечно, в гонке я оказался чуть ближе к лидерам, но на этом все».

Ферстаппен ноет о новой «Ф-1» только потому, что не побеждает

Йос Ферстаппен: «Боюсь, Макс потеряет мотивацию к гонкам «Ф-1»