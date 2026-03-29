Фредерик Вассер: «Не знаю, сколько было обгонов без единого контакта – это плюс для «Ф-1»
Вассер позитивно оценил плотную борьбу на трассе в «Ф-1».
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о сражениях пилотов на Гран-при Японии, в том числе противостоянии гонщиков Скудерии Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.
«Это то, что нам нужно. Чтобы шоу было хорошим, необходимо много борьбы, как это случилось сегодня.
Норрис, Льюис, Шарль, Расселл, Пиастри – они профессионалы и справляются хорошо. Не знаю, сколько сегодня было обгонов без единого контакта – это определенно плюс для «Формулы-1» и для нас», – заявил босс.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer
Если радоваться обгонам из-за того, что кто-то не зарядил батарею, то пусть их лучше будет меньше, или же не будет вовсе. На худой конец пусть с контактом. Это тоже имеет свои минусы, безусловно, но это хотя бы настоящая борьба, а не искусственные обгоны ботов
