Зак Браун: «Пиастри невероятно провел заезд. Если бы не машина безопасности, победа могла быть возможна»

Браун доволен гонкой Пиастри.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что остался доволен гонкой Оскара Пиастри и тем, что по результатам уик-энда команда набрала больше очков, чем «Феррари».

«Хорошая гонка. Команда отлично поработала, Оскар Пиастри невероятным образом провел этот заезд. Если бы не появление машины безопасности, победа могла быть вполне возможна. И такой результат – это гораздо больше того, что мы ожидали.

При этом Ландо Норрис тоже хорошо провел заезд. Я доволен тем, что как команда мы смогли победить «Феррари», – рассказал Браун.

