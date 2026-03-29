  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун: «Пиастри невероятно провел заезд. Если бы не машина безопасности, победа могла быть возможна»
1

Зак Браун: «Пиастри невероятно провел заезд. Если бы не машина безопасности, победа могла быть возможна»

Браун доволен гонкой Пиастри.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что остался доволен гонкой Оскара Пиастри и тем, что по результатам уик-энда команда набрала больше очков, чем «Феррари».

«Хорошая гонка. Команда отлично поработала, Оскар Пиастри невероятным образом провел этот заезд. Если бы не появление машины безопасности, победа могла быть вполне возможна. И такой результат – это гораздо больше того, что мы ожидали.

При этом Ландо Норрис тоже хорошо провел заезд. Я доволен тем, что как команда мы смогли победить «Феррари», – рассказал Браун.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Гран-при Японии
logoФормула-1
logoЗак Браун
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Старт у пиастри был просто бомбический, даже лучше чем у феррари. И после старта (на протяжении всего первого отрезка) не дал расселу приблизиться на дистанцию атаки. Да и по ходу всей гонки у пиастри был отличный темп, так держать.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
