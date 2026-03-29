Антонелли – первый итальянский гонщик с 1953 года, выигравший 2 Гран-при подряд
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли установил знаковое достижение для Италии.
19-летний гонщик выиграл два этапа подряд – Гран-при Китая и Японии.
В последний раз итальянскому пилоту это удавалось в 1953 году: тогда Альберто Аскари победил в Нидерландах и Бельгии. По итогам того сезона Аскари завоевал свой второй и последний титул.
Антонелли стал самым молодым лидером «Ф-1» в истории, почти на 3 года улучшив рекорд Хэмилтона
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й
