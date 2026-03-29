Антонелли – первый итальянский гонщик с 1953 года, выигравший 2 Гран-при подряд

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли установил знаковое достижение для Италии.

19-летний гонщик выиграл два этапа подряд – Гран-при Китая и Японии.

В последний раз итальянскому пилоту это удавалось в 1953 году: тогда Альберто Аскари победил в Нидерландах и Бельгии . По итогам того сезона Аскари завоевал свой второй и последний титул.

