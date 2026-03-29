  • Тото Вольфф: «Мерседес» пока стартует посредственно, нужно это исправлять»
Вольфф высказался о победном выступлении Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Японии, выделив ключевые моменты гонки, ставшие определяющими.

Вольфф отметил, что Антонелли нужно работать над улучшением стартов, при этом признав отличный темп итальянца.

«Старт нам не удался. Проблема в том, что эти ребята учились водить на машинах с автоматической коробкой передач. Так что нам нужно будет научить их медленно и плавно отпускать сцепление (смеется).

Но да, управляться с этим болидом не так просто. Пока мы стартуем весьма посредственно, и это нужно исправлять. Пробуксовка колес – это зрелищный, но далеко не самый быстрый способ сорваться с места.

Однако в гонке Кими удалось прорваться вперед, он был быстр в решающих моментах, а также мы смогли на один круг продлить его отрезок в гонке, что и стало решающим фактором и привело к поражению Джорджа Расселла.

Что касается преимущества Кими над Джорджем, то я считаю ситуацию неоднозначной. Потому что наша коллективная ошибка [с настройками болида] поставила Джорджа в невыгодное положение. Его машина работала не оптимально с первого сегмента квалификации, и сегодня ему тоже пришлось с этим бороться. На одинаковых машинах борьба будет очень плотной. Сегодня же, когда нужно было ехать действительно быстро, мы приняли решение постараться защитить позицию относительно Леклера. В то же время Кими демонстрировал блестящий темп – и именно это стало решающим фактором. Но да, сегодня в распоряжении Расселла не было идеально работавшей машины.

Если же говорить о неполадке [из-за которой Расселл пропустил Леклера], то дело было в ошибке работы программного обеспечения электрической системы, которая вообще-то должна была дать Джорджу преимущество. Но в результате возникновения ошибки машина резко потеряла в скорости, из-за чего он и пропустил Леклера так легко», – рассказал Вольфф.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й

Может через месяц мы увидим нормальные гонки когда все подтянутся, а не «это»
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
