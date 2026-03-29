  • «Наконец понял, что ты имеешь в виду, говоря о грибах». Пиастри о том, как Леклер сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт»
Пиастри высказался о грибах из «Марио Карт» после подиума.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал борьбу в «Формуле-1» после того, как занял второе место на Гран-при Японии.

Ранее австралиец не проехал ни одного круга в основных гонках в 2026 году.

«Наконец понял, что ты имеешь в виду, говоря о грибах», – сказал Пиастри, обратившись к Шарлю Леклеру перед награждением.

Пилот «Феррари», финишировавший третьим, сравнивал буст в «Ф-1» с игровой ситуацией.

«Это как гриб в «Марио Карт», – сообщил Леклер на Гран-при Австралии.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
