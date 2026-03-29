Оскар Пиастри: «Второе место для «Макларена» – достойный результат, расстраиваться точно не стоит»

Пиастри доволен вторым местом в Японии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что остался доволен вторым местом на финише.

При этом Пиастри признал, что у него могли появиться шансы на победу в гонке, если бы не авария Бермэна и появление на трассе машины безопасности, что позволило Антонелли совершить выгодный пит-стоп.

«Да, было бы очень интересно посмотреть, что могло бы случиться в гонке, если бы не появление машины безопасности. Мне удалось удержать Джорджа Расселла позади, а прямо перед пит-стопами мы даже начали понемногу отрываться.

Так что да, жаль, что мы так и не сможем выяснить, что могло бы произойти. Но, тем не менее, второе место для нас в данный момент – это вполне достойный результат, и расстраиваться нам точно не стоит», – рассказал Пиастри.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й