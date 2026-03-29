  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Оскар Пиастри: «Второе место для «Макларена» – достойный результат, расстраиваться точно не стоит»
7

Оскар Пиастри: «Второе место для «Макларена» – достойный результат, расстраиваться точно не стоит»

Пиастри доволен вторым местом в Японии.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что остался доволен вторым местом на финише.

При этом Пиастри признал, что у него могли появиться шансы на победу в гонке, если бы не авария Бермэна и появление на трассе машины безопасности, что позволило Антонелли совершить выгодный пит-стоп.

«Да, было бы очень интересно посмотреть, что могло бы случиться в гонке, если бы не появление машины безопасности. Мне удалось удержать Джорджа Расселла позади, а прямо перед пит-стопами мы даже начали понемногу отрываться.

Так что да, жаль, что мы так и не сможем выяснить, что могло бы произойти. Но, тем не менее, второе место для нас в данный момент – это вполне достойный результат, и расстраиваться нам точно не стоит», – рассказал Пиастри.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Японии
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну наконец-то Оскар! Поздравляю! Первое место ещё будет а сейчас очень рады второму 👍
Оскар провел отличную гонку, МакЛарен прогрессирует, за месяц должны ещё прибавить.
Рассела удалось удержать из-за кривых настроек Мерседеса на его машине. Антонелли его бы пошел и уехал без проблем.
Не повезло, что был неудачный момент (для Оскара, Шарля и Джорджа) с SC - да.
Но 2-ое место удержал - норм.
Давай Макларен, ждем борьбу за победы
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тото Вольфф: «Мерседес» пока стартует посредственно, нужно это исправлять»
2 минуты назад
«Наконец понял, что ты имеешь в виду, говоря о грибах». Пиастри о том, как Леклер сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт»
13 минут назад
Шарль Леклер о 3-м месте: «Нервная гонка. Не удалось достать Пиастри, но было круто»
28 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Думать о победе в чемпионате пока рано, но мы на правильном пути. Мне нужно тренировать старты»
40 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2026
45 минут назад
Пиастри признан гонщиком дня на Гран-при Японии
53 минуты назад
Антонелли стал самым молодым лидером «Ф-1» в истории, почти на 3 года улучшив рекорд Хэмилтона
58 минут назад
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й
сегодня, 06:44
Бермэн избежал перелома в результате аварии – перегрузка в момент удара составила 50G
сегодня, 06:16
Какой человек-паук круче? От ответа зависит, в какую команду «Ф-1» вы попадете
сегодня, 06:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем