  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер о 3-м месте: «Нервная гонка. Не удалось достать Пиастри, но было круто»
4

Шарль Леклер о 3-м месте: «Нервная гонка. Не удалось достать Пиастри, но было круто»

Леклеру понравилась гонка в Японии, которую он завершил третьим.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался после третьей позиции по итогам Гран-при Японии – монегаск уступил Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» и гонщику «Макларена» Оскару Пиастри.

«Нервная гонка! Немного не повезло с машиной безопасности, и после этого момента я понимал, что нахожусь в невыгодном положении, особенно по отношению к Кими и Льюису [Хэмилтону].

И я подумал: «Ладно, надо атаковать и постараться сохранить эти шины до финиша». Проигрыш оказался не таким существенным, как я считал. Покрышки были в хорошем состоянии. Эти несколько кругов оказались не такими плохими, просто я потерял несколько позиций.

Веселая гонка. Оскара не удалось достать, но было круто», – заявил Леклер.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМерседес
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoАндреа Кими Антонелли
logoФеррари
logoМакларен
Гран-при Японии
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
После Нидерландов того года, вкупе с решающим обгоном на этом этапе-Шарль может уже не просто фотовидео рамку дарить Джорджу, а целый канал на ютубе завести как он морально пушит бедолагу своими титановыми кахоносами
Ответ sq2mdbn4nn
Ахааха
Так в Зандворте еще были два старта - с места и сходу и оба раза Леклер жорику показал мастер-класс , обгон уже был так, на погоны
И вот пожалуйста - сейчас никакой брани регламента нет и от него))))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
