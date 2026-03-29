Шарль Леклер о 3-м месте: «Нервная гонка. Не удалось достать Пиастри, но было круто»

Леклеру понравилась гонка в Японии, которую он завершил третьим.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер высказался после третьей позиции по итогам Гран-при Японии – монегаск уступил Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса » и гонщику «Макларена» Оскару Пиастри.

«Нервная гонка! Немного не повезло с машиной безопасности, и после этого момента я понимал, что нахожусь в невыгодном положении, особенно по отношению к Кими и Льюису [Хэмилтону].

И я подумал: «Ладно, надо атаковать и постараться сохранить эти шины до финиша». Проигрыш оказался не таким существенным, как я считал. Покрышки были в хорошем состоянии. Эти несколько кругов оказались не такими плохими, просто я потерял несколько позиций.

Веселая гонка. Оскара не удалось достать, но было круто», – заявил Леклер.

