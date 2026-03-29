  • Андреа Кими Антонелли: «Думать о победе в чемпионате пока рано, но мы на правильном пути. Мне нужно тренировать старты»
Андреа Кими Антонелли: «Думать о победе в чемпионате пока рано, но мы на правильном пути. Мне нужно тренировать старты»

Антонелли не думает о шансах на победу в чемпионате.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги победного для себя Гран-при Японии, отметив, что пока не задумывается о борьбе за чемпионский титул.

«Отличные ощущения. Конечно, думать о победе в чемпионате пока рано, но мы на правильном пути.

В гонке у меня был просто ужасный старт. Нам нужно будет все проверить и выяснить, что случилось. Затем мне повезло вернуть лидерство благодаря удачному моменту с появлением машины безопасности. И после этого у нас был невероятный темп.

Было и правда здорово. Второй отрезок гонки получился отличным, машина работала очень хорошо, я очень этому рад.

Мне нужно тренировать старты, лучше отпускать сцепление. Потому что старты в этом сезоне пока являются моим слабым местом. Мне нужно улучшать свои старты, потому что от старта вполне может зависеть судьба гонки – выиграешь ты или проиграешь.

На шинах «медиум», как только мы оказались на чистой трассы, темп болида был потрясающим. Хотя я не знаю, каким бы был результат гонки, если бы не машина безопасности, но да, ее появление определенно облегчило мне жизнь», – рассказал Антонелли.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
