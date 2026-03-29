Пиастри признан гонщиком дня на Гран-при Японии

Пиастри стал гонщиком дня на «Сузуке».

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри был признан гонщиком дня на Гран-при Японии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Японии Пиастри, стартовавший третьим, по ходу гонки отыграл одну позицию и уверенно закончил заезд на второй позиции, при этом претендуя на победу.

