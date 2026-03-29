  • Антонелли стал самым молодым лидером «Ф-1» в истории, почти на 3 года улучшив рекорд Хэмилтона
24

Антонелли впервые стал лидером «Ф-1» в 19 лет.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Японии и возглавил личный зачет «Формулы-1», обогнав своего напарника Джорджа Расселла.

Итальянец одержал вторую победу подряд и вторую в карьере. Ранее Кими выиграл в Китае.

Антонелли стал самым молодым лидером чемпионата в истории в возрасте 19 лет и 216 дней. Рекорд принадлежал пилоту «Феррари» Льюису Хэмилтону. В 2007 году британец выступал за «Макларен» и возглавил турнирную таблицу в возрасте 22 лет и 126 дней. Тогда Хэмилтон занял второе место по итогам сезона, но стал чемпионом в 2008-м.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
антонелли стал самым молодым пилотом за рулем самовозки. а вообще радостно, что он попускает рассела
Предыдущий чемпион Формулы 1 из Италии - Альберто Аскари в 1953 (!) году
Удивительно, мекка Формулы 1 и так мало чемпионов.
История имеет свойство повторяться.)
Месяц может скринить таблицу
не скринить, а с телефона тёлочкам показывать)
Келли Пике уже фотку отправил
вот это да! повезло парню что не в Феррари сразу попал 😉
Ну хотя бы не Рассел
как там у жоржиньо настроение, интересно)))
место Рассела зашаталось уже сейчас, не для того Тото мастерил такую самовозку что бы на ней позорно плестись на 4 месте
Если бы не СК, то могло бы быть и наоборот.
Рассел замедлился еще до ск, Пиастри ушел от него почти на 2 секунды, и с того момента Рассел смог обогнать только еле живого Хэма уже в самом конце гонки.
Антонелли в тоже время только наращивал темп после провала на старте.
Супер молодой талант из Италии и не выступает за Феррари, это конечно большое упущение.
Есть пример Леклера
Тото после гонки невероятно довольный был )
Рекомендуем
Главные новости
Тото Вольфф: «Мерседес» пока стартует посредственно, нужно это исправлять»
2 минуты назад
«Наконец понял, что ты имеешь в виду, говоря о грибах». Пиастри о том, как Леклер сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт»
13 минут назад
Оскар Пиастри: «Второе место для «Макларена» – достойный результат, расстраиваться точно не стоит»
26 минут назад
Шарль Леклер о 3-м месте: «Нервная гонка. Не удалось достать Пиастри, но было круто»
28 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Думать о победе в чемпионате пока рано, но мы на правильном пути. Мне нужно тренировать старты»
40 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2026
45 минут назад
Пиастри признан гонщиком дня на Гран-при Японии
53 минуты назад
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й
сегодня, 06:44
Бермэн избежал перелома в результате аварии – перегрузка в момент удара составила 50G
сегодня, 06:16
Какой человек-паук круче? От ответа зависит, в какую команду «Ф-1» вы попадете
сегодня, 06:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем