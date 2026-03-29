Антонелли стал самым молодым лидером «Ф-1» в истории, почти на 3 года улучшив рекорд Хэмилтона
Антонелли впервые стал лидером «Ф-1» в 19 лет.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Японии и возглавил личный зачет «Формулы-1», обогнав своего напарника Джорджа Расселла.
Итальянец одержал вторую победу подряд и вторую в карьере. Ранее Кими выиграл в Китае.
Антонелли стал самым молодым лидером чемпионата в истории в возрасте 19 лет и 216 дней. Рекорд принадлежал пилоту «Феррари» Льюису Хэмилтону. В 2007 году британец выступал за «Макларен» и возглавил турнирную таблицу в возрасте 22 лет и 126 дней. Тогда Хэмилтон занял второе место по итогам сезона, но стал чемпионом в 2008-м.
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Антонелли в тоже время только наращивал темп после провала на старте.