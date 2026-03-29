Бермэн избежал перелома в результате аварии – перегрузка в момент удара составила 50G
Бермэн вылетел с трассы, стараясь избежать столкновения с Франко Колапинто, и врезался в стену на высокой скорости. Выбравшись из кокпита Бермэн сильно хромал и передвигался только при помощи маршалов.
Тем не менее, по результатам медицинского обследования у Бермэна не было выявлено серьезных травм.
«Перегрузка в момент удара составила 50G. Оливера обследовали в медицинском центре. Переломов не выявлено. В результате удара Бермэн получил сильный ушиб колена», – сообщил представитель «Хааса».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Фанаты батареек на колесах, ну как вам? Нравится?
Они догоняют своих парней на самокатах, им некогда
Очень!!! Фанаты паровозика дрс))
Хороший у него в момент удара был интернет.
А ведь предупреждали что такое будет
Здоровья Олли. Выглядело опасно, Колапинто уж очень медленно ехал
Села батарейка)
Умный автомобиль начал заряжать батарейку.
Не понял, почему он хромал на правую ногу, а удар был слева.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем