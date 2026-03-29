  Бермэн избежал перелома в результате аварии – перегрузка в момент удара составила 50G
Бермэн избежал перелома в результате аварии – перегрузка в момент удара составила 50G

Бермэн не получил тяжелых травм в аварии.

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн избежал серьезных травм в аварии, в которую попал на Гран-при Японии.

Бермэн вылетел с трассы, стараясь избежать столкновения с Франко Колапинто, и врезался в стену на высокой скорости. Выбравшись из кокпита Бермэн сильно хромал и передвигался только при помощи маршалов.

Тем не менее, по результатам медицинского обследования у Бермэна не было выявлено серьезных травм.

«Перегрузка в момент удара составила 50G. Оливера обследовали в медицинском центре. Переломов не выявлено. В результате удара Бермэн получил сильный ушиб колена», – сообщил представитель «Хааса».

Бермэн разбил болид на Гран-при Японии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoОливер Бермэн
logoХаас
Гран-при Японии
Фанаты батареек на колесах, ну как вам? Нравится?
Ответ Сергей Евсеев
Фанаты батареек на колесах, ну как вам? Нравится?
Они догоняют своих парней на самокатах, им некогда
Ответ Сергей Евсеев
Фанаты батареек на колесах, ну как вам? Нравится?
Очень!!! Фанаты паровозика дрс))
Хороший у него в момент удара был интернет.
А ведь предупреждали что такое будет
Здоровья Олли. Выглядело опасно, Колапинто уж очень медленно ехал
Ответ Karabas
Здоровья Олли. Выглядело опасно, Колапинто уж очень медленно ехал
Села батарейка)
Ответ Karabas
Здоровья Олли. Выглядело опасно, Колапинто уж очень медленно ехал
Умный автомобиль начал заряжать батарейку.
Не понял, почему он хромал на правую ногу, а удар был слева.
