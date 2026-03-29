Бермэн избежал перелома в результате аварии – перегрузка в момент удара составила 50G

Бермэн не получил тяжелых травм в аварии.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн избежал серьезных травм в аварии, в которую попал на Гран-при Японии.

Бермэн вылетел с трассы, стараясь избежать столкновения с Франко Колапинто, и врезался в стену на высокой скорости. Выбравшись из кокпита Бермэн сильно хромал и передвигался только при помощи маршалов.

Тем не менее, по результатам медицинского обследования у Бермэна не было выявлено серьезных травм.

«Перегрузка в момент удара составила 50G. Оливера обследовали в медицинском центре. Переломов не выявлено. В результате удара Бермэн получил сильный ушиб колена», – сообщил представитель «Хааса».

Бермэн разбил болид на Гран-при Японии