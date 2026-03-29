Бермэн разбил болид на Гран-при Японии

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн попал в аварию на Гран-при Японии .

Британец потерял контроль над болидом и врезался в барьеры. Инцидент произошел на 22-м круге. Бермэн заехал на траву, развернулся и ударился об ограждение задней частью машины. Оливер прихрамывал, когда покинул кокпит.

На трассу выехала машина безопасности.

«Это какая-то шутка!» Леклер ругался по радио, Ферстаппен вне топ-10 квалификации в Японии