Ландо Норрис о целях на гонку: «Удержаться впереди одной «Феррари», и опередить вторую»

Норрис надеется победить «Феррари» в Японии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис перед стартом Гран-при Японии рассказал о своих целях на предстоящую гонку.

«План в том, чтобы удержаться впереди одной «Феррари », и опередить вторую. Считаю, что в этот уик-энд мы стали ближе к конкурентам по скорости, так что у нас есть хороший шанс.

Посмотрим, каким окажется наш гоночный темп. Я не смог потренироваться на длинной дистанции, так что понятия не имею, каким он будет. Скоро узнаем», – рассказал Норрис.

Ферстаппен взял 4 Гран-при Японии подряд, но теперь «Мерседес» не сокрушить?