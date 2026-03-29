Ландо Норрис о целях на гонку: «Удержаться впереди одной «Феррари», и опередить вторую»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис перед стартом Гран-при Японии рассказал о своих целях на предстоящую гонку.
«План в том, чтобы удержаться впереди одной «Феррари», и опередить вторую. Считаю, что в этот уик-энд мы стали ближе к конкурентам по скорости, так что у нас есть хороший шанс.
Посмотрим, каким окажется наш гоночный темп. Я не смог потренироваться на длинной дистанции, так что понятия не имею, каким он будет. Скоро узнаем», – рассказал Норрис.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
