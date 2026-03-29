  • Ландо Норрис о целях на гонку: «Удержаться впереди одной «Феррари», и опередить вторую»
Норрис надеется победить «Феррари» в Японии.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис перед стартом Гран-при Японии рассказал о своих целях на предстоящую гонку.

«План в том, чтобы удержаться впереди одной «Феррари», и опередить вторую. Считаю, что в этот уик-энд мы стали ближе к конкурентам по скорости, так что у нас есть хороший шанс.

Посмотрим, каким окажется наш гоночный темп. Я не смог потренироваться на длинной дистанции, так что понятия не имею, каким он будет. Скоро узнаем», – рассказал Норрис.

Ферстаппен взял 4 Гран-при Японии подряд, но теперь «Мерседес» не сокрушить?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Кими Антонелли: «Постараюсь сохранить лидерство в первом повороте – в Японии не так уж легко обгонять»
4 минуты назад
Гран-при Японии-2026. Гонка начнется в 8:10
12 минут назад
Джордж Расселл о проблеме с настройками: «Мерседес» понял, как приспособиться в гонке»
15 минут назад
Старт Гран-при Японии отложен на 10 минут после аварии в Кубке «Порше»
37 минут назадФото
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 03:00
MotoGP. Гран-при США. Мартин выиграл спринт, обогнав Баньяю на последнем круге, и возглавил чемпионат, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 17-й после аварии
вчера, 20:46
MotoGP. Гран-при США. Ди Джанантонио выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 6-й
вчера, 16:39
Валттери Боттас: «У «Кадиллака» есть фундамент для прогресса – теперь нужно действовать»
вчера, 15:58
Серхио Перес: «По сравнению с «Астон Мартин» у «Кадиллака» хороший гоночный темп»
вчера, 15:43
Тимо Глок о поуле Антонелли: «Когда приходит первая победа, все начинает складываться. Теперь Кими показывает максимум»
вчера, 15:10
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
