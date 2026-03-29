Кими Антонелли: «Постараюсь сохранить лидерство в первом повороте – в Японии не так уж легко обгонять»
Антонелли рассказал о плане на гонку в Сузуке, которую начнет с поула.
Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил о настрое перед Гран-при Японии – итальянец стартует с первой позиции.
«Постараюсь хорошо стартовать и сохранить лидерство в первом повороте, потому что на этой трассе не так уж легко обгонять.
Так что попробую первым въехать в первый поворот, а затем использовать чистый воздух, задавать темп. Болид очень быстрый, очень сильный как в квалификациях, так и в гонках. Надеюсь, удастся показать очень хороший темп и провести очень классную гонку», – заявил Кими.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Оказалось, что не так и сложно за рулём Мерседеса
