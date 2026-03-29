  • Кими Антонелли: «Постараюсь сохранить лидерство в первом повороте – в Японии не так уж легко обгонять»
Антонелли рассказал о плане на гонку в Сузуке, которую начнет с поула.

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил о настрое перед Гран-при Японии – итальянец стартует с первой позиции.

«Постараюсь хорошо стартовать и сохранить лидерство в первом повороте, потому что на этой трассе не так уж легко обгонять.

Так что попробую первым въехать в первый поворот, а затем использовать чистый воздух, задавать темп. Болид очень быстрый, очень сильный как в квалификациях, так и в гонках. Надеюсь, удастся показать очень хороший темп и провести очень классную гонку», – заявил Кими.

«Это какая-то шутка!» Леклер ругался по радио, Ферстаппен вне топ-10 квалификации в Японии

Антонелли опередил Расселла на 0,3 секунды и выиграл 2-й поул подряд

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Оказалось, что не так и сложно за рулём Мерседеса
Гран-при Японии-2026. Гонка началась
19 минут назад
Ландо Норрис о целях на гонку: «Удержаться впереди одной «Феррари», и опередить вторую»
28 минут назад
Джордж Расселл о проблеме с настройками: «Мерседес» понял, как приспособиться в гонке»
42 минуты назад
Старт Гран-при Японии отложен на 10 минут после аварии в Кубке «Порше»
сегодня, 04:25
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 03:00
MotoGP. Гран-при США. Мартин выиграл спринт, обогнав Баньяю на последнем круге, и возглавил чемпионат, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 17-й после аварии
вчера, 20:46
MotoGP. Гран-при США. Ди Джанантонио выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 6-й
вчера, 16:39
Валттери Боттас: «У «Кадиллака» есть фундамент для прогресса – теперь нужно действовать»
вчера, 15:58
Серхио Перес: «По сравнению с «Астон Мартин» у «Кадиллака» хороший гоночный темп»
вчера, 15:43
Тимо Глок о поуле Антонелли: «Когда приходит первая победа, все начинает складываться. Теперь Кими показывает максимум»
вчера, 15:10
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
