Кими Антонелли: «Постараюсь сохранить лидерство в первом повороте – в Японии не так уж легко обгонять»

Антонелли рассказал о плане на гонку в Сузуке, которую начнет с поула.

Гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли сообщил о настрое перед Гран-при Японии – итальянец стартует с первой позиции.

«Постараюсь хорошо стартовать и сохранить лидерство в первом повороте, потому что на этой трассе не так уж легко обгонять.

Так что попробую первым въехать в первый поворот, а затем использовать чистый воздух, задавать темп. Болид очень быстрый, очень сильный как в квалификациях, так и в гонках. Надеюсь, удастся показать очень хороший темп и провести очень классную гонку», – заявил Кими.

