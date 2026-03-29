  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл о проблеме с настройками: «Мерседес» понял, как приспособиться в гонке»
4

Джордж Расселл о проблеме с настройками: «Мерседес» понял, как приспособиться в гонке»

Расселл знает, как справиться с неудачными настройками в гонке на «Сузуке».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который начнет Гран-при Японии со второй позиции, рассказал о действиях команды после ошибки с настройками в квалификации.

«Не скажу, что проблема решена, но мы с командой поняли, как приспособиться.

Немного раздражает, что последние две квалификации так сложились – обычно это моя сильная сторона. Но впереди невероятно длинная гонка», – заявил британец.

Джордж также высказался о борьбе с «Феррари» на старте:

«Мне нужно либо сохранить позицию, либо отыграть, однако пока что наша команда откатывается назад на каждом старте.

Надо просто сделать все, что в нашей власти. Как можно лучше прогреть шины перед стартом. На такой трассе добиться этого проще, поскольку повороты быстрее. Мы не можем существенно поменять что-либо в краткосрочной перспективе, но понемногу прибавляем неделю за неделей, лучше понимаем, как все оптимизировать».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoДжордж Расселл
logoФеррари
Гран-при Японии
logoМерседес
logoФормула-1
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
надо просто чуть крутануть движок)
первые связка поворотов на сузуке очень опасная, посмотрим что будет на старте ))
К чему приспосабливаться то надо?
Адовый самовоз
Тебя просто напарник объехал и всё
Ответ zenit1925roma1927
Типа ошибка в настройках, поэтому самовозка не едет как могла бы.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
