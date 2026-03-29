Джордж Расселл о проблеме с настройками: «Мерседес» понял, как приспособиться в гонке»

Расселл знает, как справиться с неудачными настройками в гонке на «Сузуке».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл, который начнет Гран-при Японии со второй позиции, рассказал о действиях команды после ошибки с настройками в квалификации.

«Не скажу, что проблема решена, но мы с командой поняли, как приспособиться.

Немного раздражает, что последние две квалификации так сложились – обычно это моя сильная сторона. Но впереди невероятно длинная гонка», – заявил британец.

Джордж также высказался о борьбе с «Феррари » на старте:

«Мне нужно либо сохранить позицию, либо отыграть, однако пока что наша команда откатывается назад на каждом старте.

Надо просто сделать все, что в нашей власти. Как можно лучше прогреть шины перед стартом. На такой трассе добиться этого проще, поскольку повороты быстрее. Мы не можем существенно поменять что-либо в краткосрочной перспективе, но понемногу прибавляем неделю за неделей, лучше понимаем, как все оптимизировать».

