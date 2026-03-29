Старт Гран-при Японии отложен на 10 минут после аварии в Кубке «Порше»

Гран-при Японии начнется с задержкой, сообщила ФИА.

Старт прогревочного круга был намечен на 8:00 по московскому времени, но состоится в 8:10.

Ранее в серьезную аварию попал один из гонщиков Кубка «Порше». Инцидент случился в 12-м повороте. Пилот избежал травм, однако машина сильно повредила барьеры.

«Это какая-то шутка!» Леклер ругался по радио, Ферстаппен вне топ-10 квалификации в Японии

Фото: соцсети Адама Купера

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Там лютый креш был, причём улетевший вообще не при делах, его тупо отправил в полет другой чел.
Ответ Игорь Шмидт
Там лютый креш был, причём улетевший вообще не при делах, его тупо отправил в полет другой чел.
Еще в Мельбурне смотрел когда Porsche Carrera Cup, они там вообще ни разу друг не жалеют…
Судьба пытается отложить первый официальный старт Пиастри в сезоне на как можно более поздние сроки
Рекомендуем
Главные новости
Джордж Расселл о проблеме с настройками: «Мерседес» понял, как приспособиться в гонке»
2 минуты назад
Гран-при Японии-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 8:10
49 минут назад
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 03:00
MotoGP. Гран-при США. Мартин выиграл спринт, обогнав Баньяю на последнем круге, и возглавил чемпионат, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 17-й после аварии
вчера, 20:46
MotoGP. Гран-при США. Ди Джанантонио выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 6-й
вчера, 16:39
Валттери Боттас: «У «Кадиллака» есть фундамент для прогресса – теперь нужно действовать»
вчера, 15:58
Серхио Перес: «По сравнению с «Астон Мартин» у «Кадиллака» хороший гоночный темп»
вчера, 15:43
Тимо Глок о поуле Антонелли: «Когда приходит первая победа, все начинает складываться. Теперь Кими показывает максимум»
вчера, 15:10
Ланс Стролл: «Посмотрим, выдержит ли болид «Астон Мартин» гонку в Японии»
вчера, 14:25
Хайнц-Харальд Френтцен о Ферстаппене: «Если теряешь мотивацию выступать в «Ф-1», то лучше уйти»
вчера, 14:03
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем