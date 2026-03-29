Старт Гран-при Японии отложен на 10 минут после аварии в Кубке «Порше»
Гран-при Японии начнется с задержкой, сообщила ФИА.
Старт прогревочного круга был намечен на 8:00 по московскому времени, но состоится в 8:10.
Ранее в серьезную аварию попал один из гонщиков Кубка «Порше». Инцидент случился в 12-м повороте. Пилот избежал травм, однако машина сильно повредила барьеры.
Фото: соцсети Адама Купера
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Там лютый креш был, причём улетевший вообще не при делах, его тупо отправил в полет другой чел.
Еще в Мельбурне смотрел когда Porsche Carrera Cup, они там вообще ни разу друг не жалеют…
Судьба пытается отложить первый официальный старт Пиастри в сезоне на как можно более поздние сроки
