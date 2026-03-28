Валттери Боттас: «У «Кадиллака» есть фундамент для прогресса – теперь нужно действовать»

Боттас подвел итоги квалификации в Японии.

Пилот «Кадиллака » ответил на вопрос, столкнулся ли он с проблемами при работе с рекуперацией энергии в квалификации к Гран-при Японии, где стал 20-м.

«Нет, никаких проблем с использованием энергии у меня не было. Я пытался отыграть немного времени на последнем круге, но, вероятно, немного перестарался, перегрел шины – но попытаться стоило.

Думаю, сейчас таков наш уровень. У нас все еще есть явное отставание от середины пелотона и от «Астон Мартин». Таково наше положение.

В этот уик-энд ощущения от управления машиной лучше, чем в Китае. Собирать времена кругов проще. Теперь у нас больше вариантов при подборе настроек, но нам все еще не хватает прижимной силы – особенно если сравнивать ситуацию с положением топ-команд.

У нас очень большая нехватка прижимной силы. Тем не менее мы немного прибавили в этом плане – особенно это касается задней части болида. И хотя нам пока не хватает прижимной силы, с балансом и ощущениями от пилотажа все неплохо – причем с самого начала. Так что фундамент для прогресса у нас есть – теперь нужно действовать», – сказал Боттас .

