  • Спортс
  • Авто
  • Новости
0

Валттери Боттас: «У «Кадиллака» есть фундамент для прогресса – теперь нужно действовать»

Боттас подвел итоги квалификации в Японии.

Пилот «Кадиллака» ответил на вопрос, столкнулся ли он с проблемами при работе с рекуперацией энергии в квалификации к Гран-при Японии, где стал 20-м.

«Нет, никаких проблем с использованием энергии у меня не было. Я пытался отыграть немного времени на последнем круге, но, вероятно, немного перестарался, перегрел шины – но попытаться стоило.

Думаю, сейчас таков наш уровень. У нас все еще есть явное отставание от середины пелотона и от «Астон Мартин». Таково наше положение.

В этот уик-энд ощущения от управления машиной лучше, чем в Китае. Собирать времена кругов проще. Теперь у нас больше вариантов при подборе настроек, но нам все еще не хватает прижимной силы – особенно если сравнивать ситуацию с положением топ-команд.

У нас очень большая нехватка прижимной силы. Тем не менее мы немного прибавили в этом плане – особенно это касается задней части болида. И хотя нам пока не хватает прижимной силы, с балансом и ощущениями от пилотажа все неплохо – причем с самого начала. Так что фундамент для прогресса у нас есть – теперь нужно действовать», – сказал Боттас.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoФормула-1
logoВалттери Боттас
Кадиллак
Гран-при Японии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
1 марта, 11:43
30 января, 12:48
Рекомендуем