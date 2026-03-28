MotoGP. Гран-при США. Мартин выиграл спринт, обогнав Баньяю на последнем круге, и возглавил чемпионат, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 17-й после аварии
Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин выиграл спринт в Остине, обогнав Франческо Баньяю из «Дукати» на последнем круге.
Третье место занял пилот «КТМ» Педро Акоста.
Действующий чемпион Марк Маркес из «Дукати» столкнулся с обладателем поул-позиции Фабио ди Джанантонио («ВР46») – соперники откатились в конец пелотона, итальянец позже сошел.
Лидер сезона Марко Беццекки преследовал Баньяю, но допустил падение. Сход Беццекки позволил Мартину возглавить чемпионат.
После финиша чемпион 2024 года упал, празднуя победу.
Гран-при США
Трасса Америк, Остин
28 марта 2026 года
Спринт
1. Хорхе Мартин («Априлия») – 10 кругов
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,755
3. Педро Акоста («КТМ») +2,484
4. Энеа Бастианини («Тек 3») +3,199
5. Алекс Маркес («Грезини») +3,638
6. Лука Марини («Хонда») +5,521
7. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +7,183
8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +8,634
9. Жоан Зарко («ЛЧР») +10,574
10. Фермин Альдегер («Грезини») +12,860
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,757
12. Брэд Биндер («КТМ») +14,567
13. Франко Морбиделли («ВР46») +16,019
14. Джек Миллер («Прамак») +17,006
15. Хоан Мир («Хонда») +18,785
16. Алекс Ринс («Ямаха») +51,120
17. Марк Маркес («Дукати») +1 круг
Сошли:
Марко Беццекки («Априлия»)
Топрак Разгатлиоглу («Прамак»)
Фабио ди Джанантонио («ВР46»)
Диого Морейра («ЛЧР»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 57 очков
2. Марко Беццекки – 56
3. Педро Акоста – 49
4. Фабио ди Джанантонио – 37
5. Аи Огура – 36
6. Марк Маркес – 34
MotoGP. Гран-при США. Ди Джанантонио выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 6-й
Неожиданный позор Бразилии в MotoGP: дыры на трассе, травмы гонщиков и тюремный десант
очень удивился что Бец навернулся после падения Маркеса. видимо давление Мартина сыграло роль.
ну а Пекко... был так близок, и снова не хватило) и снова Мартин отобрал. как ему и говорил Тардоцци: "не будешь жёстко бороться, они тебя затопчут". Пекко решил, что он умнее)
хотя обгон Мартином был некорректный, я считаю