MotoGP. Гран-при США. Мартин выиграл спринт, обогнав Баньяю на последнем круге, и возглавил чемпионат, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 17-й после аварии

Мартин стал новым лидером MotoGP после победы в США, Марк Маркес попал в аварию.

Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин выиграл спринт в Остине, обогнав Франческо Баньяю из «Дукати» на последнем круге. Третье место занял пилот «КТМ» Педро Акоста. Действующий чемпион Марк Маркес из «Дукати» столкнулся с обладателем поул-позиции Фабио ди Джанантонио («ВР46») – соперники откатились в конец пелотона, итальянец позже сошел. Лидер сезона Марко Беццекки преследовал Баньяю, но допустил падение. Сход Беццекки позволил Мартину возглавить чемпионат. После финиша чемпион 2024 года упал, празднуя победу. MotoGP Гран-при США Трасса Америк, Остин 28 марта 2026 года Спринт 1. Хорхе Мартин («Априлия») – 10 кругов 2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,755 3. Педро Акоста («КТМ») +2,484 4. Энеа Бастианини («Тек 3») +3,199 5. Алекс Маркес («Грезини») +3,638 6. Лука Марини («Хонда») +5,521 7. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +7,183 8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +8,634 9. Жоан Зарко («ЛЧР») +10,574 10. Фермин Альдегер («Грезини») +12,860 11. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,757 12. Брэд Биндер («КТМ») +14,567 13. Франко Морбиделли («ВР46») +16,019 14. Джек Миллер («Прамак») +17,006 15. Хоан Мир («Хонда») +18,785 16. Алекс Ринс («Ямаха») +51,120 17. Марк Маркес («Дукати») +1 круг Сошли: Марко Беццекки («Априлия») Топрак Разгатлиоглу («Прамак») Фабио ди Джанантонио («ВР46») Диого Морейра («ЛЧР») Положение в чемпионате Топ-5 1. Хорхе Мартин – 57 очков 2. Марко Беццекки – 56 3. Педро Акоста – 49 4. Фабио ди Джанантонио – 37 5. Аи Огура – 36 6. Марк Маркес – 34