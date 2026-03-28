  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при США. Мартин выиграл спринт, обогнав Баньяю на последнем круге, и возглавил чемпионат, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 17-й после аварии
2

Мартин стал новым лидером MotoGP после победы в США, Марк Маркес попал в аварию.

Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин выиграл спринт в Остине, обогнав Франческо Баньяю из «Дукати» на последнем круге.

Третье место занял пилот «КТМ» Педро Акоста.

Действующий чемпион Марк Маркес из «Дукати» столкнулся с обладателем поул-позиции Фабио ди Джанантонио («ВР46») – соперники откатились в конец пелотона, итальянец позже сошел.

Лидер сезона Марко Беццекки преследовал Баньяю, но допустил падение. Сход Беццекки позволил Мартину возглавить чемпионат.

После финиша чемпион 2024 года упал, празднуя победу.

MotoGP

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

28 марта 2026 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Априлия») – 10 кругов

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,755

3. Педро Акоста («КТМ») +2,484

4. Энеа Бастианини («Тек 3») +3,199

5. Алекс Маркес («Грезини») +3,638

6. Лука Марини («Хонда») +5,521

7. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +7,183

8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +8,634

9. Жоан Зарко («ЛЧР») +10,574

10. Фермин Альдегер («Грезини») +12,860

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,757

12. Брэд Биндер («КТМ») +14,567

13. Франко Морбиделли («ВР46») +16,019

14. Джек Миллер («Прамак») +17,006

15. Хоан Мир («Хонда») +18,785

16. Алекс Ринс («Ямаха») +51,120

17. Марк Маркес («Дукати») +1 круг

Сошли:

Марко Беццекки («Априлия»)

Топрак Разгатлиоглу («Прамак»)

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Диого Морейра («ЛЧР»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 57 очков

2. Марко Беццекки – 56

3. Педро Акоста – 49

4. Фабио ди Джанантонио – 37

5. Аи Огура – 36

6. Марк Маркес – 34

Опубликовал: Михаил Ширяев
Лука Марини
logoХоан Мир
Алекс Маркес
Топрак Разгатлиоглу
logoФабио Куартараро
Хонда MotoGP
ЛЧР
Априлия
результаты
Прамак
Фабио ди Джанантонио
Ямаха
Аи Огура
Джек Миллер
Тек 3
Рауль Фернандес
КТМ
Диого Морейра
Франко Морбиделли
Гран-при США MotoGP
logoФранческо Баньяя
Грезини
logoчемпионат мира MotoGP
Трэкхаус Рейсинг
Брэд Биндер
Дукати
Алекс Ринс
Энеа Бастианини
logoМарк Маркес
ВР46
Педро Акоста
logoХорхе Мартин
Марко Беццекки
Жоан Зарко
Фермин Альдегер
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что, Мартинатор вернулся! и походу может бороться за титул) интересно.

очень удивился что Бец навернулся после падения Маркеса. видимо давление Мартина сыграло роль.

ну а Пекко... был так близок, и снова не хватило) и снова Мартин отобрал. как ему и говорил Тардоцци: "не будешь жёстко бороться, они тебя затопчут". Пекко решил, что он умнее)

хотя обгон Мартином был некорректный, я считаю
Маркес как будто начал нервничать.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
