MotoGP. Гран-при США. Ди Джанантонио выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 6-й
Пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио стал быстрейшим по итогам квалификации MotoGP в Остине.
Второе место осталось за Марко Беццекки из «Априлии», третье – за представителем «КТМ» Педро Акостой.
Действующий чемпион Марк Маркес стал шестым, уступив напарнику по «Дукати» Франческо Баньяе.
Гран-при США
Трасса Америк, Остин
28 марта 2026 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Фабио ди Джанантонио («ВР46») – 2.00,136
2. Марко Беццекки («Априлия») +0,193
3. Педро Акоста («КТМ») +0,349
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,427
5. Хоан Мир («Хонда») +0,455
6. Марк Маркес («Дукати») +0,501
7. Хорхе Мартин («Априлия») +0,560
8. Алекс Маркес («Грезини») +0,629
9. Лука Марини («Хонда») +0,755
10. Фермин Альдегер («Грезини») +0,878
11. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +1,283
12. Энеа Бастианини («Тек 3») +1,341
Неожиданный позор Бразилии в MotoGP: дыры на трассе, травмы гонщиков и тюремный десант