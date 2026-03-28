MotoGP. Гран-при США. Ди Джанантонио выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 6-й

Ди Джанантонио завоевал поул MotoGP в США.

Пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио стал быстрейшим по итогам квалификации MotoGP в Остине.

Второе место осталось за Марко Беццекки из «Априлии», третье – за представителем «КТМ» Педро Акостой.

Действующий чемпион Марк Маркес стал шестым, уступив напарнику по «Дукати» Франческо Баньяе.

MotoGP

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

28 марта 2026 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Фабио ди Джанантонио («ВР46») – 2.00,136

2. Марко Беццекки («Априлия») +0,193

3. Педро Акоста («КТМ») +0,349

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,427

5. Хоан Мир («Хонда») +0,455

6. Марк Маркес («Дукати») +0,501

7. Хорхе Мартин («Априлия») +0,560

8. Алекс Маркес («Грезини») +0,629

9. Лука Марини («Хонда») +0,755

10. Фермин Альдегер («Грезини») +0,878

11. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +1,283

12. Энеа Бастианини («Тек 3») +1,341

Опубликовал: Михаил Ширяев
