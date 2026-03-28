Серхио Перес: «По сравнению с «Астон Мартин» у «Кадиллака» хороший гоночный темп»

Перес подвел итоги квалификации в Японии.

Пилот «Кадиллака » прокомментировал 19-е место в квалификации к Гран-при Японии.

«Уик-энд проходит пока не лучшим образом. У нас много проблем с настройками. Я теряю около трех с половиной десятых секунды каждый круг – и так на протяжении всего уик-энда. И мы до сих пор не можем понять, почему так происходит.

Надеюсь, завтра у нас получится разобраться, поскольку так мы сможем отыграть значительное количество времени.

Пилот и команда всегда хотят вынести максимум из потенциала болида. И когда не получается, то это разочаровывает. Очевидно, нужно смотреть и на положительные аспекты: мы впереди «Астон Мартин », по сравнению с ними у нас хороший гоночный темп.

Но да, нужно начать собирать все воедино, чтобы показывать максимальный темп. Я также пропустил одну квалификационную сессию, проведя только две. На темп влияет множество факторов, поэтому нужно убедиться, что нам удастся все исправить», – сказал Перес .

