Тимо Глок о поуле Антонелли: «Когда приходит первая победа, все начинает складываться. Теперь Кими показывает максимум»
Бывший пилот «Ф-1» Тимо Глок прокомментировал поул Кими Антонелли в квалификации к Гран-при Японии.
«Такое часто бывает: когда приходит первая победа, все начинает складываться. Кажется, что Кими невероятно комфортно за рулем болида, теперь он может показывать максимум. Теперь он стабильно приносит необходимый результат», – сказал Глок.
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
