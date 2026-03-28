Ланс Стролл: «Посмотрим, выдержит ли болид «Астон Мартин» гонку в Японии»

Стролл поделился мнением о трудностях «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин » высказался о последнем месте в квалификации к Гран-при Японии и вибрациях, с которыми сталкиваются гонщики команды.

«Проблема как в силовой установке, так и в самой машине. Мы определенно теряем много времени на прямых, да и в поворотах у нас не самый высокий уровень сцепления.

[Из-за более раннего схода в Китае] я не страдал так же, как Фернандо [Алонсо]. Поэтому я узнаю больше завтра – если у нас не возникнут проблемы. А там посмотрим, как будут дела со всем остальным: с надежностью, батареей, двигателем – увидим, выдержит ли болид», – сказал Стролл .

Почему «Хонда» постоянно уходит из «Ф-1» и возвращается? Разбираем странную философию

