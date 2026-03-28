Хайнц-Харальд Френтцен о Ферстаппене: «Если теряешь мотивацию выступать в «Ф-1», то лучше уйти»

Френтцен считает, что Ферстаппену следует уйти из «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» Хайнц-Харальд Френтцен прокомментировал недовольство Макса Ферстаппена современным регламентом.

«Если ты теряешь мотивацию выступать в «Ф-1», то лучше уйти. Или хотя бы сделать перерыв. Так поступил я. Этот спорт слишком опасен, если ты теряешь концентрацию», – сказал Френтцен.

