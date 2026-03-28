  Макс Ферстаппен: «Сейчас выступления в «Ф-1» не приносят мне большого удовольствия, это правда»
Макс Ферстаппен: «Сейчас выступления в «Ф-1» не приносят мне большого удовольствия, это правда»

Ферстаппен оценил вероятность своего ухода из «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, насколько его отношение к нынешним гонкам «Формулы-1» может повлиять на его будущее в чемпионате.

Макса попросили прокомментировать недавние слова его отца, Йоса Ферстаппена, о том, что четырехкратный чемпион может потерять интерес к гонкам «Ф-1» и уйти за другим вызовом, сосредоточившись на гонках в классе GT:

«Когда я нахожусь за рулем болида, то всегда выкладываюсь на максимуме. Но да, с учетом того, как развивается ситуация – и речь не только о болидах, но и о том, что я в целом говорил о новой «Формуле-1», – сейчас выступления в «Ф-1» не приносят мне большого удовольствия, это правда. Как они не приносят большого удовольствия и веселья и многим другим.

Ведь когда ты проводишь так много времени вдали от дома, в этом году будет 22 гонки, то в итоге было бы неплохо заниматься чем-то, что приносит тебе удовольствие. И мне кажется, что подобное можно сказать про любых спортсменов. И если вы спросите их, за счет чего они выжимают максимум в своих выступлениях, они ответят, что им прежде всего нравится то, чем они занимаются. А если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, вам будет намного сложнее выжимать максимум. Я стараюсь получать удовольствие от того, чем занимаюсь, но в какой-то момент это может прекратиться».

Ферстаппен добавил, что его будущее будет в том числе зависеть от решений руководства «Формулы-1» и ФИА в отношении действий в вопросе возможной корректировки регламента:

«Зависит от того, что они решат в отношении следующего сезона, я полагаю. В этом году они тоже делают что могут, но тут, вероятно, есть и политический момент, правильно? Что я тоже прекрасно понимаю – как понимаю и позицию многих производителей [нежелание в кратчайшие сроки менять регламент и отказываться от нынешних двигателей].

И я не испытываю по этому поводу никакой обиды или чего-то подобного. И дело даже не в моей нынешний позиции в пелотоне – с борьбой за 7-12 места. Я просто надеюсь, что гоняться станет немного веселее, приятнее. Но понятно, что в этом году изменения будут минимальными и не принесут большого эффекта. Я скорее надеюсь на более существенные изменения в следующем году».

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
регламент
logoФормула-1
logoФИА
logoМакс Ферстаппен
Вспоминается Алонсо.... Чел выиграл последний чемпионат мира Ф1 20(!!!!) лет назад и всё равно продолжает гоняться.... Я никогда не был его фанатом, но уважение Фернандо заслуживает.
Ответ Vitalii-Just
А где дед лохов найдет которые ему будут 25-30 млн платить в год .В других сериях таких зарплат нет воти едет Карвалол как тележка из ленты😂
Ответ Яйцаголовый Алонсо
Я думаю, что не в бабле дело..... Точнее бабло не главное, что заставляет его гоняться... У Шумахера бабла было(на момент перехода в Мерен) немеренно... И тем не менее он расторг все контракты с Фурами и вернулся в Ф1, спустя 3 года.... У пилотов уровня Алонсо с баблом проблем уже не будет....
Очень странно было бы, если бы Максу доставляло удовольствие, что ему в 10-ку за счастье попасть.
Ни Фернандо, ни Льюис, в аналогичной ситуации, не говорили обратного)))
