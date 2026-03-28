Алекс Албон о новой «Ф-1»: «Ты можешь пройти быстрее каждый поворот и в итоге оказаться медленнее»

Албон раскритиковал новый регламент «Ф-1».

Пилот «Уильямса » высказался о новых болидах «Ф-1» после квалификации к Гран-при Японии , где стал 17-м.

«В поворотах у меня был хороший темп – и тут вправду можно хорошо проходить повороты. Но я только что послушал, что сказал Олли [Бермэн] в конце своего интервью, и это полностью правда.

Ты можешь пройти быстрее каждый поворот и в итоге оказаться медленнее, потому что будешь наказан [за неправильное распределение электрической энергии]. Это раздражает», – сказал Албон .

