Алекс Албон о новой «Ф-1»: «Ты можешь пройти быстрее каждый поворот и в итоге оказаться медленнее»
Албон раскритиковал новый регламент «Ф-1».
Пилот «Уильямса» высказался о новых болидах «Ф-1» после квалификации к Гран-при Японии, где стал 17-м.
«В поворотах у меня был хороший темп – и тут вправду можно хорошо проходить повороты. Но я только что послушал, что сказал Олли [Бермэн] в конце своего интервью, и это полностью правда.
Ты можешь пройти быстрее каждый поворот и в итоге оказаться медленнее, потому что будешь наказан [за неправильное распределение электрической энергии]. Это раздражает», – сказал Албон.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так иди! - хочется сказать, почему ты еще здесь? Никто другой себе такого не позволяет.
PS Хэмилтон тоже ныл в прошлом сезоне, когда уже совсем поплыл и предлагал заменить себя, тут честно признаю, хоть и боле за Феррари. Вот этого я не понимаю. Ты профи, тебе платят огромные деньги, иди и делай свою работу. В конце концов у тебя есть напарник новичок, если ты такой крутой иди и разорви его. Но нет, на трассе уже геройства не видно...