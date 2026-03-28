  • Алекс Албон о новой «Ф-1»: «Ты можешь пройти быстрее каждый поворот и в итоге оказаться медленнее»
Албон раскритиковал новый регламент «Ф-1».

Пилот «Уильямса» высказался о новых болидах «Ф-1» после квалификации к Гран-при Японии, где стал 17-м.

«В поворотах у меня был хороший темп – и тут вправду можно хорошо проходить повороты. Но я только что послушал, что сказал Олли [Бермэн] в конце своего интервью, и это полностью правда.

Ты можешь пройти быстрее каждый поворот и в итоге оказаться медленнее, потому что будешь наказан [за неправильное распределение электрической энергии]. Это раздражает», – сказал Албон.

Оливер Бермэн о новых правилах «Ф-1»: «Теперь хороший круг на «Сузуке» приносит гораздо меньше удовольствия»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
Гран-при Японии
Но ноет только Ферстаппен)
Ответ laziofan
Но ноет только Ферстаппен)
Именно! Все высказывают явное недовольство и критику регламента - где-то конструктивную, где-то нет. Но именно Ферстаппен ноет, переводя это в потерю мотивации и грозясь уйти из Ф1.
Так иди! - хочется сказать, почему ты еще здесь? Никто другой себе такого не позволяет.
PS Хэмилтон тоже ныл в прошлом сезоне, когда уже совсем поплыл и предлагал заменить себя, тут честно признаю, хоть и боле за Феррари. Вот этого я не понимаю. Ты профи, тебе платят огромные деньги, иди и делай свою работу. В конце концов у тебя есть напарник новичок, если ты такой крутой иди и разорви его. Но нет, на трассе уже геройства не видно...
Сенна бы этот регламент люто возненавидел. А Прост бы адаптировался)
Вы, парни, просто не шарите в гонках, а только ноете.
