Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» меньше проблем с надежностью, но по скорости мы в самом конце пелотона»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о прогрессе в работе с болидом на этапе в Японии.
Алонсо признал, что по сравнению с началом сезона команда повысила надежность машины, но по-прежнему уступает остальным командам в скорости и находится на последнем месте.
«Да, улучшение надежности болида очевидно позитивный момент. В последние два уик-энда возникает меньше проблем. Но с точки зрения скорости сейчас «Астон Мартин» находится в самом конце пелотона. Так что это [улучшение надежности болида] не приносит особого удовлетворения, когда по скорости вы не конкурентоспособные.
Стараемся оставаться сплоченными, сильными, стараемся дать время ребятам на обеих базах исправить ситуацию. У нас есть пара улучшений, пара идей. Но в «Ф-1» подобные изменения не происходят в одночасье», – рассказал Алонсо.
