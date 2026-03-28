Оливер Бермэн о новых правилах «Ф-1»: «Теперь хороший круг на «Сузуке» приносит гораздо меньше удовольствия»
Бермэн недоволен новым регламентом «Ф-1».
Пилот «Хааса» заявил, что новые правила «Ф-1» негативно сказываются на квалификациях.
В Японии британский гонщик занял 18-е место на стартовой решетке.
«Не то чтобы у меня получилось проехать хороший круг, но теперь хороший круг на «Сузуке» приносит гораздо меньше удовольствия, чем в прошлом году.
То, сколько приходится заниматься управлением энергией батареи, – это немного раздражает. Но такова наша новая реальность», – сказал Бермэн.
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
