Андреа Кими Антонелли о борьбе с Расселом на старте: «В «Мерседесе» уже сказали нам сохранять спокойствие и не создавать проблем»

Антонелли готов к борьбе с Расселлом.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал о том, как собирается действовать на старте Гран-при Японии и что будет делать в возможной борьбе со своим напарником Джорджем Расселлом , который будет стартовать вместе с ним с первого ряда.

«Для начала посмотрим, насколько хорошо мы сорвемся с места и проведем старт. Но в команде уже сказали нам сохранять спокойствие и не создавать проблем, ведь мы все-таки стартуем с первой и второй позиции. Для нас очень важно заработать как можно больше очков – это важно и нам, и команде.

Да, безусловно, именно напарник является моим главным конкурентом. Ведь только он выступает за рулем такой же машины, как у меня. На данном этапе сезона у нас есть преимущество над конкурентами, так что именно Расселл – мой прямой соперник.

Хотя все это не значит, что другие не смогут подобраться. Так что мы должны быть начеку – ведь [в контексте борьбы за победу] речь идет не только о нас с Расселлом, но и о пилотах «Макларена», например», – рассказал Антонелли.

