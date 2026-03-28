  Андреа Кими Антонелли о борьбе с Расселом на старте: «В «Мерседесе» уже сказали нам сохранять спокойствие и не создавать проблем»
Андреа Кими Антонелли о борьбе с Расселом на старте: «В «Мерседесе» уже сказали нам сохранять спокойствие и не создавать проблем»

Антонелли готов к борьбе с Расселлом.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о том, как собирается действовать на старте Гран-при Японии и что будет делать в возможной борьбе со своим напарником Джорджем Расселлом, который будет стартовать вместе с ним с первого ряда.

«Для начала посмотрим, насколько хорошо мы сорвемся с места и проведем старт. Но в команде уже сказали нам сохранять спокойствие и не создавать проблем, ведь мы все-таки стартуем с первой и второй позиции. Для нас очень важно заработать как можно больше очков – это важно и нам, и команде.

Да, безусловно, именно напарник является моим главным конкурентом. Ведь только он выступает за рулем такой же машины, как у меня. На данном этапе сезона у нас есть преимущество над конкурентами, так что именно Расселл – мой прямой соперник.

Хотя все это не значит, что другие не смогут подобраться. Так что мы должны быть начеку – ведь [в контексте борьбы за победу] речь идет не только о нас с Расселлом, но и о пилотах «Макларена», например», – рассказал Антонелли.

«Это какая-то шутка!» Леклер ругался по радио, Ферстаппен вне топ-10 квалификации в Японии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Гран-при Японии
Карлос Сайнс о новой «Ф-1»: «У ФИА есть план, как улучшить ситуацию. Но боюсь, что некоторые команды будут против»
12 минут назад
Макс Ферстаппен о конфликте с журналистом: «Если человек задает вопрос уже после финальной гонки, и при этом смеется мне в лицо, он делает это с недобрыми намерениями»
45 минут назад
Оливер Бермэн: «В этом году на Гран-при Японии будет больше обгонов»
58 минут назад
Андреа Кими Антонелли о преимуществе над Расселлом: «С новыми болидами стало проще отыграть или потерять 0,3 секунды»
сегодня, 11:29
Габриэл Бортолето: «Невероятно рад, что стартую из топ-10. Темп «Ауди» позволяет сражаться с машинами впереди»
сегодня, 11:18
Пьер Гасли о 7-м месте: «Крайне доволен кругом. «Альпин» должна сохранить форму в гонке»
сегодня, 10:55
Карлос Сайнс: «Если говорить о гоночном темпе, «Уильямс» отстает от соперников более чем на полсекунды»
сегодня, 10:49
Льюис Хэмилтон: «Уже к 6-му повороту нужно беречь заряд батареи, в этом отношении удовольствия от пилотажа на «Сузуке» стало меньше»
сегодня, 10:37
Ландо Норрис: «Могу быть вполне доволен тем, что сумел опередить одну из «Феррари»
сегодня, 10:16
Изак Аджар: «Даже заработать одно очко будет трудно, но главная задача – понять, как сделать «Ред Булл» быстрее»
сегодня, 10:15
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
