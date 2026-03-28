  • Карлос Сайнс о новой «Ф-1»: «У ФИА есть план, как улучшить ситуацию. Но боюсь, что некоторые команды будут против»
Сайнс считает, что новые правила «Ф-1» нужно изменить.

Пилот «Уильямса» отметил, что влияние новых правил на пилотаж проявляется в квалификации сильнее, чем в других сессиях, поскольку именно здесь гонщики стремятся выжать максимум.

«С квалификацией немного печальная ситуация, поскольку чем сильнее ты атакуешь, тем медленнее едешь. Это случилось со мной во втором сегменте.

На быстром круге у меня было чуть меньше слипстрима, я оказался в чистом воздухе. В каждом повороте я проезжал быстрее и оказывался медленнее на прямой – и оказался на 0,1 секунды медленнее. И все просто потому, что я активнее использовал полный газ, ведь старался пройти повороты как можно быстрее, старался атаковать везде.

На квалификационном круге проявился суперклиппинг, также пришлось поднимать ногу с педали газа – это не очень хорошая ситуация для «Ф-1».

Вчера мы выслушали ФИА: у них, кажется, есть план, они стараются решить эту проблему. Но я боюсь, что некоторые команды будут против больших изменений, поскольку у них другие интересы. Но мне кажется, со стороны пилотов мы дали четко понять, что необходимо улучшить ситуацию. Надеюсь, прислушаются к пилотам, а не к командам», – сказал Сайнс после квалификации к Гран-при Японии, где стал 16-м.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ESPN
3 комментария
Не только некоторые команды, но и пару некоторых гонщиков будет против
Все проще. Перейти всем на V8)))
Странно, а нам тут адепты езды вдвоем на самокате рассказывают, как стало зрелищно попивая лавандовый раф
