Макс Ферстаппен о конфликте с журналистом: «Если человек задает вопрос уже после финальной гонки, и при этом смеется мне в лицо, он делает это с недобрыми намерениями»

Ферстаппен объяснил причины конфликта с журналистом.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил причины своего конфликта с репортером The Guardian Джайлсом Ричардсом.

На медиа-мероприятии «Ред Булл» перед началом гоночного уик-энда в Японии Ферстаппен наотрез отказался начинать общение с журналистами, пока зал не покинет Ричардс. Чуть позже выяснилось, что причиной стало поведение Ричардса и вопрос про столкновение на Гран-при Испании – жалеет ли Макс о случившемся и считает ли, что тот инцидент стал причиной его поражения в борьбе за титул, – который был задан после финиша прошлогоднего Гран-при Абу-Даби.

По словам Ферстаппена, причиной его недовольства стал не сам вопрос, а то, как Ричардс при этом себя вел.

«Конкретно этот вопрос мне задавали раз двадцать [по ходу прошлого сезона], причем совершенно разные люди. Так что дело не в самом вопросе. Но если человек задает мне этот вопрос уже после финальной гонки сезона, и при этом смеется мне в лицо, задавая вопрос – очевидно, что делает он это с недобрыми намерениями.

Подобное поведение – это явная демонстрация неуважения. А если вы неуважительно относитесь ко мне, то почему я должен уважительно относиться к вам?

Вы [смотря со стороны] ведь видите только меня – потому что на меня направлена камера. Вы не видите тех, кто находится за кадром и смеется. В данном случае за таким поведением явно стоял злой умысел, для меня это очевидно. И мне этого достаточно. Я достаточно давно выступаю в «Формуле-1», чтобы понимать, кто действует из добрых побуждений, а кто нет. И если ты приходишь и смеешься надо мной, у тебя явно не добрые намерения.

Мне [в общении с журналистами] задают очень много вопросов. И среди них бывает довольно много глупых вопросов. Но я все равно на них отвечаю. И это нормально, это часть «Формулы-1». Но в данном случае человек действовал не из добрых побуждений», – рассказал Ферстаппен.

«Убирайтесь!» Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции за вопрос в прошлом году

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoРед Булл
Гран-при Японии
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
А он все скрипел, и вот так улыбался...
Тоже мне голландский Дон Карлеоне)) Задал вопрос без уважения)))
А верю я журналисту, потому что этот Ричардс очень хвалебно всегда отзывался о Ферстаппене, сколько бы не видел разных статей. Макс, скорее всего, сейчас попросту нагло врет. Хотя это совсем не удивительно
Ответ Дмитрий Воронцов
Веришь ты журналисту, потому что недалёкий хейтерок
Веришь ты журналисту, потому что недалёкий хейтерок
Жоржа ты таранил исключительно из добрых побуждений, разумеется. Так почему теперь недоволен?)
Ну так и дал бы этому недоброму - недобро в челюсть.
(За примером и ходить не надо далеко - у отца твоего в правилах это.
Разве что - руки он распускал на жену и своего отца. Да и с самим Максом - подозреваю не всегда обходился, только разговорами.)
Не надо оправдываться за свои оскорбления и пальцетыкания.
