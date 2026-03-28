Макс Ферстаппен о конфликте с журналистом: «Если человек задает вопрос уже после финальной гонки, и при этом смеется мне в лицо, он делает это с недобрыми намерениями»

Ферстаппен объяснил причины конфликта с журналистом.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен объяснил причины своего конфликта с репортером The Guardian Джайлсом Ричардсом.

На медиа-мероприятии «Ред Булл» перед началом гоночного уик-энда в Японии Ферстаппен наотрез отказался начинать общение с журналистами, пока зал не покинет Ричардс. Чуть позже выяснилось, что причиной стало поведение Ричардса и вопрос про столкновение на Гран-при Испании – жалеет ли Макс о случившемся и считает ли, что тот инцидент стал причиной его поражения в борьбе за титул, – который был задан после финиша прошлогоднего Гран-при Абу-Даби.

По словам Ферстаппена, причиной его недовольства стал не сам вопрос, а то, как Ричардс при этом себя вел.

«Конкретно этот вопрос мне задавали раз двадцать [по ходу прошлого сезона], причем совершенно разные люди. Так что дело не в самом вопросе. Но если человек задает мне этот вопрос уже после финальной гонки сезона, и при этом смеется мне в лицо, задавая вопрос – очевидно, что делает он это с недобрыми намерениями.

Подобное поведение – это явная демонстрация неуважения. А если вы неуважительно относитесь ко мне, то почему я должен уважительно относиться к вам?

Вы [смотря со стороны] ведь видите только меня – потому что на меня направлена камера. Вы не видите тех, кто находится за кадром и смеется. В данном случае за таким поведением явно стоял злой умысел, для меня это очевидно. И мне этого достаточно. Я достаточно давно выступаю в «Формуле-1», чтобы понимать, кто действует из добрых побуждений, а кто нет. И если ты приходишь и смеешься надо мной, у тебя явно не добрые намерения.

Мне [в общении с журналистами] задают очень много вопросов. И среди них бывает довольно много глупых вопросов. Но я все равно на них отвечаю. И это нормально, это часть «Формулы-1». Но в данном случае человек действовал не из добрых побуждений», – рассказал Ферстаппен.

«Убирайтесь!» Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции за вопрос в прошлом году