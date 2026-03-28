0

Оливер Бермэн: «В этом году на Гран-при Японии будет больше обгонов»

Бермэн подвел итоги квалификации в Японии.

Пилот «Хааса» прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Японии, где стал 18-м.

«Во время первой попытки в первом сегменте я был просто слишком медленным. У меня возникла проблема с переключением передач, из-за чего я потерял время на прямой.

Так что мы перепрограммировали машину и подумали, что это исправит ситуацию, но темп так и не улучшился. Нужно проверить, остались ли еще какие-то небольшие проблемы или все же мы улучшили ситуацию.

Как вы знаете, на этом болиде нужно проехать больше кругов, чтобы определить, на каких участках задействовать электрическую энергию, чтобы проехать быстрее. Но из-за возникшей проблемы мы лишились такой возможности.

В прошлом году на этой трассе прошла не самая лучшая гонка, поскольку нам пришлось контролировать состояние шин. Думаю, в этом году мы увидим больше обгонов», – сказал Бермэн.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: jp.motorsport.com
logoХаас
Гран-при Японии
logoФормула-1
logoОливер Бермэн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
