Андреа Кими Антонелли о преимуществе над Расселлом: «С новыми болидами стало проще отыграть или потерять 0,3 секунды»

Антонелли доволен победой в квалификации.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии , в которой сумел завоевать поул и победить своего напарника Джорджа Расселла , а также поделился мнением об изменениях в гонках на новых болидах.

«Да, я немного удивлен [таким отставанием Расселла], но с новыми болидами теперь очень просто можно как отыграть, так и потерять около 0,3 секунды на круге, каким бы ни был отрыв. Отыгрывать и терять время стало намного проще – то же самое было со мной на этапе в Мельбурне. При этом Джордж очень быстр – как в целом, так и на этой трассе конкретно, – так что посмотрим, что будет в завтрашней гонке.

Конечно, на определенных участках трассы ты зажат в рамки, и ты мало что можешь сделать – из-за работы с батареей у тебя просто скованы руки. Но проходить те же «эски» по-прежнему весело и приятно. И впереди нас ждет еще много работы над пониманием того, как именно нужно работать с распределением заряда батареи на таких больших трассах – нужно найти решение, которое бы позволило нам не думать постоянно о данном вопросе. Но в целом ты все равно получаешь удовольствие от пилотажа.

Стало ли [на новых машинах] проще обгонять? Вероятно. То есть, мы явно видим, что преследовать вплотную другую машину теперь намного проще. И вопрос в том, как будет работать машина в режиме обгона – как много энергии ты сможешь накопить, а потом использовать на прямых.

Тем не менее, я не думаю, что обгонять здесь будет так же просто, как в Китае или Мельбурне. Прежде всего, из-за самой трассы – она немного уже, здесь не так много прямых, на которых можно обгонять, или прямых, которые заканчиваются жестким торможением. Так что просто не будет. Вот почему будет очень важно хорошо стартовать, ну а там посмотрим», – рассказал Антонелли.

