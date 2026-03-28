  • Андреа Кими Антонелли о преимуществе над Расселлом: «С новыми болидами стало проще отыграть или потерять 0,3 секунды»
Антонелли доволен победой в квалификации.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой сумел завоевать поул и победить своего напарника Джорджа Расселла, а также поделился мнением об изменениях в гонках на новых болидах.

«Да, я немного удивлен [таким отставанием Расселла], но с новыми болидами теперь очень просто можно как отыграть, так и потерять около 0,3 секунды на круге, каким бы ни был отрыв. Отыгрывать и терять время стало намного проще – то же самое было со мной на этапе в Мельбурне. При этом Джордж очень быстр – как в целом, так и на этой трассе конкретно, – так что посмотрим, что будет в завтрашней гонке.

Конечно, на определенных участках трассы ты зажат в рамки, и ты мало что можешь сделать – из-за работы с батареей у тебя просто скованы руки. Но проходить те же «эски» по-прежнему весело и приятно. И впереди нас ждет еще много работы над пониманием того, как именно нужно работать с распределением заряда батареи на таких больших трассах – нужно найти решение, которое бы позволило нам не думать постоянно о данном вопросе. Но в целом ты все равно получаешь удовольствие от пилотажа.

Стало ли [на новых машинах] проще обгонять? Вероятно. То есть, мы явно видим, что преследовать вплотную другую машину теперь намного проще. И вопрос в том, как будет работать машина в режиме обгона – как много энергии ты сможешь накопить, а потом использовать на прямых.

Тем не менее, я не думаю, что обгонять здесь будет так же просто, как в Китае или Мельбурне. Прежде всего, из-за самой трассы – она немного уже, здесь не так много прямых, на которых можно обгонять, или прямых, которые заканчиваются жестким торможением. Так что просто не будет. Вот почему будет очень важно хорошо стартовать, ну а там посмотрим», – рассказал Антонелли.

«Это какая-то шутка!» Леклер ругался по радио, Ферстаппен вне топ-10 квалификации в Японии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
Гран-при Японии
logoМерседес
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoАндреа Кими Антонелли
Рекомендуем
Главные новости
Габриэл Бортолето: «Невероятно рад, что стартую из топ-10. Темп «Ауди» позволяет сражаться с машинами впереди»
11 минут назад
Пьер Гасли о 7-м месте: «Крайне доволен кругом. «Альпин» должна сохранить форму в гонке»
34 минуты назад
Карлос Сайнс: «Если говорить о гоночном темпе, «Уильямс» отстает от соперников более чем на полсекунды»
40 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Уже к 6-му повороту нужно беречь заряд батареи, в этом отношении удовольствия от пилотажа на «Сузуке» стало меньше»
52 минуты назад
Ландо Норрис: «Могу быть вполне доволен тем, что сумел опередить одну из «Феррари»
сегодня, 10:16
Изак Аджар: «Даже заработать одно очко будет трудно, но главная задача – понять, как сделать «Ред Булл» быстрее»
сегодня, 10:15
Андреа Стелла: «Был бы приятно удивлен, если бы «Макларен» смог побороться с «Феррари» за подиум»
сегодня, 10:08
Фернандо Алонсо: «Скоростные повороты превратились в заправочные станции. Талант гонщика больше не требуется»
сегодня, 09:51
Тото Вольфф: «Хотелось бы, чтобы Ферстаппен остался в «Ф-1», но состав «Мерседеса» сформирован»
сегодня, 09:47
Арвид Линдблад о 10-м месте в квалификации: «Горжусь собой»
сегодня, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем