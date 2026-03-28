  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Габриэл Бортолето: «Невероятно рад, что стартую из топ-10. Темп «Ауди» позволяет сражаться с машинами впереди»
0

Бортолето нацелен на очки для «Ауди» после успешной квалификации.

Гонщик «Ауди» Габриэл Бортолето сообщил о целях на гонку после девятого места в квалификации к Гран-при Японии.

«Хорошая квалификация, я наращивал темп, были отличные круги. Очень доволен тем, что мне предоставила команда – машиной, силовой установкой.

Но впереди много работы, нужно прибавлять. Это касается и меня – кое-какие вещи необходимо подправить.

Я невероятно рад, что стартую из топ-10 и буду сражаться за очки. Завтра будет другой день, но, считаю, мы боремся за очки. Впереди две машины, с которыми, как мы знаем, наш темп позволяет сражаться. Сделаем все возможное», – подчеркнул бразилец.

«Это какая-то шутка!» Леклер ругался по радио, Ферстаппен вне топ-10 квалификации в Японии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
Гран-при Японии
logoАуди
logoГабриэл Бортолето
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем