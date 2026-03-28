Габриэл Бортолето: «Невероятно рад, что стартую из топ-10. Темп «Ауди» позволяет сражаться с машинами впереди»
Бортолето нацелен на очки для «Ауди» после успешной квалификации.
Гонщик «Ауди» Габриэл Бортолето сообщил о целях на гонку после девятого места в квалификации к Гран-при Японии.
«Хорошая квалификация, я наращивал темп, были отличные круги. Очень доволен тем, что мне предоставила команда – машиной, силовой установкой.
Но впереди много работы, нужно прибавлять. Это касается и меня – кое-какие вещи необходимо подправить.
Я невероятно рад, что стартую из топ-10 и буду сражаться за очки. Завтра будет другой день, но, считаю, мы боремся за очки. Впереди две машины, с которыми, как мы знаем, наш темп позволяет сражаться. Сделаем все возможное», – подчеркнул бразилец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем