Габриэл Бортолето: «Невероятно рад, что стартую из топ-10. Темп «Ауди» позволяет сражаться с машинами впереди»

Бортолето нацелен на очки для «Ауди» после успешной квалификации.

Гонщик «Ауди » Габриэл Бортолето сообщил о целях на гонку после девятого места в квалификации к Гран-при Японии .

«Хорошая квалификация, я наращивал темп, были отличные круги. Очень доволен тем, что мне предоставила команда – машиной, силовой установкой.

Но впереди много работы, нужно прибавлять. Это касается и меня – кое-какие вещи необходимо подправить.

Я невероятно рад, что стартую из топ-10 и буду сражаться за очки. Завтра будет другой день, но, считаю, мы боремся за очки. Впереди две машины, с которыми, как мы знаем, наш темп позволяет сражаться. Сделаем все возможное», – подчеркнул бразилец.

«Это какая-то шутка!» Леклер ругался по радио, Ферстаппен вне топ-10 квалификации в Японии