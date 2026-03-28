  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Пьер Гасли о 7-м месте: «Крайне доволен кругом. «Альпин» должна сохранить форму в гонке»
1

Пьер Гасли о 7-м месте: «Крайне доволен кругом. «Альпин» должна сохранить форму в гонке»

Гасли воодушевлен после седьмой позиции в японской квалификации.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о прогрессе по ходу уик-энда после того, как показал седьмое время в квалификации к Гран-при Японии.

«Крайне доволен [кругом]. Пожалуй, лучшая квалификация в году, особенно если учесть, что вчера я оказался в невыгодном положении, не чувствовал себя уверенно за рулем – было много недостаточной поворачиваемости, нестабильное поведение. Команда очень здорово поработала с настройками.

В утренней практике ситуация уже немного исправилась, а в квалификации болид был лучшим за весь уик-энд. Я мог пилотировать и атаковать так, как хотел.

Седьмое место в Шанхае, в трех десятых от «Макларена», седьмое тут, в полутора десятых от Льюиса [Хэмилтона] – безусловно, это помогает наслаждаться пилотажем и воодушевляет команду.

Вчера ощущения с высокой топливной загрузкой были лучше, чем на коротких отрезках, так что я немного переживал по поводу квалификации. В итоге она сложилась гораздо лучше, чем все мы ожидали.

Что касается гонки, я в предвкушении – думаю, наша команда должна сохранить хорошую форму. Главное – не ошибиться, если будут машины безопасности, рестарты и тому подобные вещи, на которых мы теряли время. С нетерпением жду битву», – заявил Гасли.

«Это какая-то шутка!» Леклер ругался по радио, Ферстаппен вне топ-10 квалификации в Японии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Японии
logoМакларен
logoПьер Гасли
logoАльпин
Гран-при Китая
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец Пьер, снова хорошая квалификация.
Тебе бы еще нормального напарника вместо днища, и можно было бы 2-мя машинами в десятке быть.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
