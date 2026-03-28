Карлос Сайнс: «Если говорить о гоночном темпе, «Уильямс» отстает от соперников более чем на полсекунды»
Пилот «Уильямса» высказался о 16-м месте в квалификации к Гран-при Японии.
«Думаю, я бы оценил этот результат как хороший. По сравнению с Китаем, где мы отстали от второго сегмента на 0,4 секунды, здесь мы добились хорошего прогресса. В первом и втором сегменте я проехал несколько неплохих кругов, которые позволили нам подняться на пару позиций выше, чем в Китае.
Реальность заключается в том, что с точки зрения гоночного темпа мы отстаем более чем на полсекунды – на семь или восемь десятых, если сравнивать с ближайшей к нам машиной в середине пелотона. Я не жду, что за ночь мы отыграем полсекунды. Гонка будет длинной.
К сожалению, именно этим мы сейчас и занимаемся – стараемся опередить тех, кто быстрее нас. Я проехал хороший круг, но разочарован, ведь больше темпа у нас нет. Дело может быть в весе, может быть в прижимной силе… Я думаю, это сочетание обоих факторов», – сказал Сайнс.
