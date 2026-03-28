Льюис Хэмилтон: «Уже к 6-му повороту нужно беречь заряд батареи, в этом отношении удовольствия от пилотажа на «Сузуке» стало меньше»

Хэмилтон высказался о влиянии новых болидов на пилотаж.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Японии , отметив, что его несколько расстраивают некоторые особенности в работе машин 2026 года:

«На первом быстром круге я шел с улучшением результата – как минимум по сравнению с Шарлем Леклером, – а потом, как уже говорил, потерял 0,25 секунды на задней прямой. Просто потому, что машину чуть сорвало из-за избыточной поворачиваемости, что полностью изменило алгоритм работы силовой установки. Так что да, это явно не лучшее положение. Ведь в такой ситуации, успев отловить машину ты должен иметь возможность ехать дальше [с той же скоростью]. И вот в этом новый технический регламент работает не лучшим образом».

Хэмилтон добавил, что управление новыми болидами на «Сузуке» уже не приносит того же удовольствия от пилотажа, что и раньше:

«В целом круг по-прежнему проходится на пределе, особенно это касается первого сектора. Но затем, подъезжая с 6-му повороту ты уже не можешь атаковать так сильно, как раньше, потому что тебе нужно беречь заряд батареи. Так что да, в этом отношении удовольствия от пилотажа на «Сузуке» стало меньше. Когда ты на протяжении всего круга атакуешь на пределе, на полной мощности…этого элемента больше нет».

Также Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящей гонки:

«Я правда понятия не имею, какими теперь будут гонки на «Сузуке». В гоночном темпе я пока ни с кем рядом не ездил [на тренировках]. Обычно на этой трассе не так много обгонов, так что я думаю, что их будет меньше, чем в первых гонках. Хотя я надеюсь, что обгоны все же будут.

Первый поворот? Ну, он находится в зоне действия режима работы болида на прямой, так что все возможно. Не знаю. С другой стороны, к первому повороту ведет очень длинная прямая, так что обычно ты подъезжаешь туда уже с разряженной батареей».

