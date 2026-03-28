Изак Аджар: «Даже заработать одно очко будет трудно, но главная задача – понять, как сделать «Ред Булл» быстрее»
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар высказался после восьмого места в квалификации к Гран-при Японии.
«Я знал, что будет трудно пробиться в третий сегмент, учитывая то, что было в практиках. В квалификации болид ощущался совсем по-другому. Не сказал бы, что в очень хорошем смысле – пилотировать было очень тяжело, но ситуация улучшилась.
Честно говоря, седьмое место было моей целью, достижимой задачей. Результат оказался очень близким к этому.
Даже заработать одно очко будет трудно с учетом плотности, но, конечно, попадание в топ-10 является целью. Но главная задача – не заработать очки завтра, а понять, как сделать машину быстрее», – заявил Изак.
