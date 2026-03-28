  Изак Аджар: «Даже заработать одно очко будет трудно, но главная задача – понять, как сделать «Ред Булл» быстрее»
Изак Аджар: «Даже заработать одно очко будет трудно, но главная задача – понять, как сделать «Ред Булл» быстрее»

Аджар рассказал о приоритетах «Ред Булл» после тяжелой квалификации.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар высказался после восьмого места в квалификации к Гран-при Японии.

«Я знал, что будет трудно пробиться в третий сегмент, учитывая то, что было в практиках. В квалификации болид ощущался совсем по-другому. Не сказал бы, что в очень хорошем смысле – пилотировать было очень тяжело, но ситуация улучшилась.

Честно говоря, седьмое место было моей целью, достижимой задачей. Результат оказался очень близким к этому.

Даже заработать одно очко будет трудно с учетом плотности, но, конечно, попадание в топ-10 является целью. Но главная задача – не заработать очки завтра, а понять, как сделать машину быстрее», – заявил Изак.

Ферстаппен стал 11-м в квалификации, уступив Аджару и Линдбладу, и назвал болид «Ред Булл» «неуправляемым»

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Формула-1
Изак Аджар
Ред Булл
Хаджар, хотя бы разумные слова говорит.
Юмор с форума конкурирующего ресурса:

Срочная новость: Макс Ферстаппен настаивает, что не будет участвовать в Гран-при Японии, пока его напарник Исаак Хаджар не «уйдет» из Red Bull.

Требование Ферстаппена прозвучало после того, как Хаджар задал сложный вопрос о реальных способностях Ферстаппена, опередив его в квалификации на такой трассе, как Сузука.
Удачи парню! Она ему ой как понадобится. Все мы помним что началось случаиься с болидом Дэна, когда тот регулярно оказывался быстрее Макса.
