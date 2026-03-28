  Ландо Норрис: «Могу быть вполне доволен тем, что сумел опередить одну из «Феррари»
Ландо Норрис: «Могу быть вполне доволен тем, что сумел опередить одну из «Феррари»

Норрис доволен квалификацией с учетом наличия проблем.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, отметив, что с учетом всех проблем может быть доволен 5-й стартовой позицией.

Из-за различных неполадок Норрис проехал совсем мало кругов за три практики, отмечая, что это сказывается на его скорости.

«С учетом того, как складывается уик-энд, я могу быть вполне доволен тем, что сумел опередить одну из «Феррари». Было трудно – ведь я провел больше времени, смотря за заездами со стороны, по телевизору, чем сам управляя машиной на трассе. Это можно сказать как про нынешний уик-энд, так и про этот сезон в целом. Пока это не наш уик-энд, но в целом я доволен тем, как провел квалификацию, заодно проехав несколько кругов и получив практику.

Как и всегда в последнее время, я нахожусь на один-два шага позади, и как только я начинаю лучше справляться с чем-то одним, проблема тут же возникает где-то еще. Так что да, это неприятно. Хотя с учетом того, сколько кругов я проехал за этот уик-энд, все могло быть и намного хуже. Так что я доволен. У нас неплохие позиции, так что посмотрим, что мы сможем сделать в гонке», – рассказал Норрис.

«Это какая-то шутка!» Леклер ругался по радио, Ферстаппен вне топ-10 квалификации в Японии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Ландо надо собраться, Оскар заметно лучше едет
У нориса всё криво пошло из-за поломок машины, но что поделаешь.
