Андреа Стелла: «Был бы приятно удивлен, если бы «Макларен» смог побороться с «Феррари» за подиум»
В «Макларене» поделились ожиданиями от гонки в Японии.
Руководитель «Макларена» ответил на вопрос, рассчитывают ли в команде побороться за подиум на Гран-при Японии.
«В «Феррари» показали, что в гоночных условиях они прибавили в скорости. Я был бы приятно удивлен, если бы мы смогли побороться со Скудерией за подиум.
Мы смогли добиться прогресса в этот уик-энд, так что определенно постараемся. Это гонки, всякое может случиться. Мы попытаемся финишировать на подиуме, но мы понимаем, что болид нужно улучшить – необходимы обновления.
Таков план на следующую гонку. Тогда мы сможем стабильно бороться за подиумы и позже, надеюсь, за победы», – сказал Стелла.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Оскар - ещё поборется (если в этот раз стартует!).
