Андреа Стелла: «Был бы приятно удивлен, если бы «Макларен» смог побороться с «Феррари» за подиум»

В «Макларене» поделились ожиданиями от гонки в Японии.

Руководитель «Макларена » ответил на вопрос, рассчитывают ли в команде побороться за подиум на Гран-при Японии.

«В «Феррари » показали, что в гоночных условиях они прибавили в скорости. Я был бы приятно удивлен, если бы мы смогли побороться со Скудерией за подиум.

Мы смогли добиться прогресса в этот уик-энд, так что определенно постараемся. Это гонки, всякое может случиться. Мы попытаемся финишировать на подиуме, но мы понимаем, что болид нужно улучшить – необходимы обновления.

Таков план на следующую гонку. Тогда мы сможем стабильно бороться за подиумы и позже, надеюсь, за победы», – сказал Стелла .

