Фернандо Алонсо: «Скоростные повороты превратились в заправочные станции. Талант гонщика больше не требуется»

Алонсо высказался о проблемах новых болидов.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, поделившись мнением о проблемах, с которыми гонщики сталкиваются при работе с новыми болидами.

Алонсо считает, что из-за падения скорости в поворотах управлять новыми машинами стало намного проще, что нивелирует мастерство гонщиков:

«Половина сотрудников нашей команды могла бы сесть за руль этого болида и справиться. Скоростные повороты для этих болидов превратились в заправочные станции. Если ты проходишь эти повороты достаточно медленно, то успеваешь зарядить батарею, и потом на полную мощность использовать ее на прямой. Талант гонщика больше не требуется».

Обсуждая перспективы «Астон Мартин» Алонсо добавил, что в команде могут надеяться на прогресс, вспоминая пример «Макларена» из 2023 года:

«Думаю, что я достиг совершенства в умении ждать и терпеть. Есть гонщики, готовые просто взорваться, оказавшись за рулем болида, не способного попасть в топ-5. Я же в течение 23 лет борюсь за победу в чемпионате, зачастую находясь за рулем болидов, которые не входили даже в четверку лучших. Так что я знаю все о терпении, и нет, отцовство в моем настрое ничего не изменит.

Мы понимаем свое текущее положение – мы далеко позади конкурентов. При этом чудес в «Формуле-1» не бывает, так что [для достижения ощутимого прогресса] придется подождать несколько месяцев. При этом наиболее впечатляющий прогресс мы видели на примере «Макларена» в 2023 году – тогда они очень плохо начали сезон, но к концу года дела шли отлично. Так что мы можем помечтать о повторении чего-то подобного – и после очень плохого начала к концу сезона получить чуть более конкурентоспособную машину».

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Ну давайте ещё скажем, что Алонсо тоже пургу несёт и ноет по поводу нового регламента, а? или "неправильно" высказываться может только "ньюивозник", а остальные гонщики - другое? ))
Регламент полное гавно, остываю к этой ф1 окончательно
Фернандо можно поздравить с появлением на свет Фернандо-младшего.
В сети уже шутят, что лет через 20, в Ф1 по прежнему будет выступать Фернандо Алонсо. Или двое.
Леброн же вышел на паркет с сыном в одной команде, чем черт не шутит. Нандо тоже с сыном вполне может поехать в одной команде😁😁😁это во времена Нандо в ф1 приходили в 20 лет и считались новички, сейчас вон в 17-18 приходят. К моменту как сын подрастет с 14 уже будут кататься
«Талант гонщика больше не требуется», – Алонсо выдал краткое содержание регламента, хотелось бы верить, что только на этот сезон.
однако Строллу он как привозил так и привозит регулярно в квалификации, несмотря на это :)
Любители лавандового Рафа и ездить вдвоем на самокате в чате будут ???
Пройти поворот достаточно быстро и хорошо зарядить батарею, тоже нужен талант.
Для этого есть формула е. Там катаются те кто не смог ездить на пределе. Сенна и Лауда наверное в гробу переворачиваются видя этот ужас. А Прост и Пике ужасаются видя это все.
Ф1 это гонки а не состязание пауэрбанков
