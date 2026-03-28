Тото Вольфф: «Хотелось бы, чтобы Ферстаппен остался в «Ф-1», но состав «Мерседеса» сформирован»
Вольфф ответил на слова Ферстаппена-старшего о недовольстве Макса.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал высказывания экс-пилота «Формулы-1» Йоса Ферстаппена.
Отец Макса Ферстаппена предположил, что лидер «Ред Булл» может утратить мотивацию выступать в «Ф-1».
«Макс, естественно, эмоциональный человек. Для него важно получать удовольствие от гонок. Вполне могу представить, что сейчас это не так.
Хотелось бы, чтобы Макс остался в «Формуле-1». Но у нас состав сформирован, и это не поменяется», – заявил Тото на Гран-при Японии.
Йос Ферстаппен: «Боюсь, Макс потеряет мотивацию к гонкам «Ф-1»
Ферстаппен ноет о новой «Ф-1» только потому, что не побеждает
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sport
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А уж будет это правдой или нет - посмотрим/увидим.
На сегодняшний момент - смысла в Максе у Тото, немного.