Тото Вольфф: «Хотелось бы, чтобы Ферстаппен остался в «Ф-1», но состав «Мерседеса» сформирован»

Вольфф ответил на слова Ферстаппена-старшего о недовольстве Макса.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф прокомментировал высказывания экс-пилота «Формулы-1» Йоса Ферстаппена .

Отец Макса Ферстаппена предположил, что лидер «Ред Булл » может утратить мотивацию выступать в «Ф-1».

«Макс, естественно, эмоциональный человек. Для него важно получать удовольствие от гонок. Вполне могу представить, что сейчас это не так.

Хотелось бы, чтобы Макс остался в «Формуле-1». Но у нас состав сформирован, и это не поменяется», – заявил Тото на Гран-при Японии .

