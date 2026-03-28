Тото Вольфф: «Хотелось бы, чтобы Ферстаппен остался в «Ф-1», но состав «Мерседеса» сформирован»

Вольфф ответил на слова Ферстаппена-старшего о недовольстве Макса.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал высказывания экс-пилота «Формулы-1» Йоса Ферстаппена.

Отец Макса Ферстаппена предположил, что лидер «Ред Булл» может утратить мотивацию выступать в «Ф-1».

«Макс, естественно, эмоциональный человек. Для него важно получать удовольствие от гонок. Вполне могу представить, что сейчас это не так.

Хотелось бы, чтобы Макс остался в «Формуле-1». Но у нас состав сформирован, и это не поменяется», – заявил Тото на Гран-при Японии.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sport
Уверен в своем самовозе на ближайшие годы)
Ответ Иван Величко
Как минимум, он уверенно сказал - "у нас состав сформирован, и это не поменяется".
А уж будет это правдой или нет - посмотрим/увидим.
На сегодняшний момент - смысла в Максе у Тото, немного.
Все верно, не нужен Тото этот Максимка, тут перспектива из Кими склепать своего 4х чашечного до 2030, да еще и с рекордом самого молодого шампиньона в истории
