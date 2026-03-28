Арвид Линдблад о 10-м месте в квалификации: «Горжусь собой»

Линдблад поделился впечатлениями от квалификации в Сузуке.

Пилот «Рейсинг Буллз » высказался о 10-м месте в квалификации к Гран-при Японии.

«Очень горжусь собой. Думаю, во втором сегменте я отлично поработал. Мне очень понравился тот круг. После первой попытки я знал, что если сделаю все идеально, то смогу пробиться в следующий сегмент.

Я сказал себе, что нужно отключить голову и просто надеяться на лучшее. И сделал свое дело. Это было такое захватывающее чувство – быть единым с машиной на такой трассе. Это невероятно весело», – сказал Линдблад .

