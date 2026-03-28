Арвид Линдблад о 10-м месте в квалификации: «Горжусь собой»
Линдблад поделился впечатлениями от квалификации в Сузуке.
Пилот «Рейсинг Буллз» высказался о 10-м месте в квалификации к Гран-при Японии.
«Очень горжусь собой. Думаю, во втором сегменте я отлично поработал. Мне очень понравился тот круг. После первой попытки я знал, что если сделаю все идеально, то смогу пробиться в следующий сегмент.
Я сказал себе, что нужно отключить голову и просто надеяться на лучшее. И сделал свое дело. Это было такое захватывающее чувство – быть единым с машиной на такой трассе. Это невероятно весело», – сказал Линдблад.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
