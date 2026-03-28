Льюис Хэмилтон: «По мощности двигателя «Феррари» серьезно уступает «Мерседесу»

Хэмилтон отметил отставание от «Мерседеса» по мощности мотора.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, отметив, что текущее отставание по мощности двигателя не позволяет команде бороться с «Мерседесом».

«У «Мерседеса» очень хороший болид, а также они начинают добиваться все большей эффективности в работе со своим двигателем. И было понятно, что в таких условиях мы будем откатываться назад. Так что перед нами стоит очень серьезная задача, если мы хотим отыграть отрыв. Частично он обусловлен разницей в мощности двигателя, но шасси тоже играет роль – и в этот уик-энд мы в области работы шасси явно не можем сравниться с «Мерседесом». Потому что соперники быстрее нас еще и в поворотах.

Но по мощности двигателя мы серьезно уступаем «Мерседесу». И я не знаю, в чем конкретно дело – может у них больше турбина, может там больше мощности, может дело в чем-то еще. Мы это выясним. Нам нужно постараться это сделать. И упорно работать над тем, чтобы сократить отставание», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Люис, все уже знают - тепловое расширение деталей - > увеличение степени сжатия.
Ты прогулял пару брифингов и засмотрелся на Кардашьян, вместо статьи про движок Мерса. 😉
да ты что? он же говорил чуть ли не ночует на базе с инженерами) или врал?
почему же точно такой же движок не работает у Уильямса и Макларен?
Это понятно даже уже последнему попугаю.
1) Нехватка 20-25 лошадей в режиме газ в пол = та самая потеря на прямых.
2) Чудо-турбина, слишком приёмистая с низов и позволяющая стремительно ускорятся даёт чудо-старты... и даёт те самые мини-заносы в попытках резко ускорится с апекса и всё выигранное в повороте теряется на коррекциях при выходе = ещё потери.

Как-то бы всё это увязать и мерседес глотал бы пыль, но это Феррари, детка, а красные должны страдать.
