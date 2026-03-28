Джордж Расселл об изменении настроек: «Плохие ощущения – как будто что-то сломалось. Теперь у меня связаны руки»

Расселл заявил, что у него связаны руки из-за настроек болида.

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл прокомментировал второе место в квалификации к Гран-при Японии – британец не чувствовал уверенности в болиде из-за изменения настроек.

Джордж отметил, что у него «связаны руки», поскольку настройки придется оставить на гонку.

«Мы с командой внесли изменение в задней части болида перед квалификацией, и оно было крошечным. Последствия должны были оказаться минимальными.

Я выехал, и ощущения были настолько плохими – как будто что-то сломалось в задней части. Ситуация не улучшилась, и пришлось сильно менять стиль пилотажа.

Я был вынужден сильно снизить угол атаки переднего антикрыла, чтобы компенсировать эффект, поскольку меня чуть ли не разворачивало на входе в повороты. Я не мог проехать последний поворот – меня почти разворачивало. Очень раздражает. Не знаю, что случилось.

Изменение внесли, чтобы улучшить баланс машины. Не хочу вдаваться в подробности, но изменение было совсем небольшим. Мы уже поступали так раньше. Либо влияние гораздо сильнее, чем мы думали, либо мы где-то ошиблись, либо что-то сломалось. К сожалению, теперь у меня связаны руки. Два уик-энда подряд… В Китае скорость была, просто не повезло в третьем сегменте. Нынешняя ситуация – это странно», – признался Расселл.

