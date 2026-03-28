Андреа Стелла: «Феррари» все еще на шаг впереди «Макларена»

В «Макларене» подвели итоги квалификации в Японии.

Руководитель «Макларена » прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Японии, где Оскар Пиастри стал третьим, а его напарник Ландо Норрис – пятым.

«Есть некоторые признаки прогресса с точки зрения темпа и общей конкурентоспособности. Думаю, этот прогресс – результат того, что нам удалось извлечь чуть больше скорости из шасси и настроек. Но по большей части это связано с тем, что мы извлекли больше мощности из силовой установки.

Мы всегда говорили о том, насколько сложно работать с новым поколением двигателей, но мы начинаем осваиваться, улучшая калибровку вместе с инженерами из моторного подразделения «Мерседеса» – и это приносит свои плоды в виде улучшения времени круга.

Говоря все это, я считаю позитивным тот факт, что в квалификации мы оказались рядом с «Феррари ». Однако они все еще на шаг впереди нас», – сказал Стелла .

