Андреа Стелла: «Феррари» все еще на шаг впереди «Макларена»

В «Макларене» подвели итоги квалификации в Японии.

Руководитель «Макларена» прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Японии, где Оскар Пиастри стал третьим, а его напарник Ландо Норрис – пятым.

«Есть некоторые признаки прогресса с точки зрения темпа и общей конкурентоспособности. Думаю, этот прогресс – результат того, что нам удалось извлечь чуть больше скорости из шасси и настроек. Но по большей части это связано с тем, что мы извлекли больше мощности из силовой установки.

Мы всегда говорили о том, насколько сложно работать с новым поколением двигателей, но мы начинаем осваиваться, улучшая калибровку вместе с инженерами из моторного подразделения «Мерседеса» – и это приносит свои плоды в виде улучшения времени круга.

Говоря все это, я считаю позитивным тот факт, что в квалификации мы оказались рядом с «Феррари». Однако они все еще на шаг впереди нас», – сказал Стелла.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Оскар Пиастри: «Приятно, что мы оказались ближе к лидерам, но в «Макларене» не питают иллюзий»
2 минуты назад
Шарль Леклер: «Гоночный темп «Феррари» лучше, чем у «Макларена». Бороться с «Мерседесом» будет тяжело»
26 минут назад
Макс Ферстаппен о проблемах с болидом: «Я уже даже не злюсь и не расстраиваюсь»
37 минут назад
Шарль Леклер: «Невероятно обидно терять время на прямой. Неидеальный круг в квалификации, но я очень доволен»
46 минут назад
Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» не бывает чудес. Для «Астон Мартин» будут трудными и следующие десять Гран-при»
52 минуты назад
Фредерик Вассер: «В Майами начнется новый чемпионат, «Феррари» не должна бояться нынешней ситуации»
сегодня, 08:08
Льюис Хэмилтон: «Потерял 0,25 секунды просто из-за нехватки скорости на прямых»
сегодня, 08:07
Тото Вольфф: «Расселлу было очень тяжело из-за настроек»
сегодня, 07:53
Ландо Норрис: «В целом доволен 5-й позицией»
сегодня, 07:50
Оскар Пиастри: «Приятно пробиться в топ-3. Но у «Макларена» нет темпа, чтобы бросить вызов «Мерседесу»
сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем