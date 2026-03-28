Оскар Пиастри: «Приятно, что мы оказались ближе к лидерам, но в «Макларене» не питают иллюзий»

Пиастри доволен 3-м местом в квалификации.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, при этом отметив, что его третье место в целом не слишком многое говорит о положении команды в расстановке сил.

«Думаю, мы достаточно хорошо выполнили свою работу в квалификации. Да, финальный круг в третьем сегменте получился не лучшим, но в остальном мы хорошо справились. После 3-й практики я достаточно четко понимал, что именно хочу получить от машины, и мы неплохо поработали над тем, чтобы добиться этого, ну а дальше мне нужно было справиться с машиной на трассе.

Я старался действовать дисциплинировано, наш подход хорошо сработал – и я доволен нашей позицией. При этом многие вносили изменения прямо по ходу квалификации. Мы не очень хорошо выглядели в первом сегменте, но во втором сегменте машина ожила и нам удалось удержать этот темп. При этом мне в какой-то момент казалось, что обе «Феррари» окажутся с нами на равных, и я доволен, что в итоге стал третьим.

Мог ли я проехать свой круг быстрее? Ну, может совсем чуть-чуть. С этими новыми машинами легко может показаться, что ты способен проехать круг быстрее, а в итоге ты проезжаешь его медленнее, потому что двигателю не понравились твои действия. Так что это очень хрупкий баланс.

При этом приятно, что мы оказались ближе к лидерам. Мы с каждым уик-эндом все больше узнаем об особенностях работы нашего болида и двигателя. И конкретно на «Сузуке» то, что «эски» мы проходим медленнее «Мерседеса» на самом деле не так уж плохо – хотя я понимаю, что все это очень странно звучит. Так что да, в целом мы стали конкурентоспособнее, но при этом мы не питаем иллюзий, отставание от лидеров по-прежнему велико», – рассказал Пиастри.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
