Шарль Леклер: «Гоночный темп «Феррари» лучше, чем у «Макларена». Бороться с «Мерседесом» будет тяжело»

Леклер оценил шансы в борьбе с «Маклареном» и «Мерседесом» в Сузуке.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Японии: монегаск стартует позади обоих гонщиков «Мерседеса» и Оскара Пиастри из «Макларена».

«[Четвертая позиция на решетке –] позитивная новость, ведь болид обычно позволяет стартовать достаточно здорово. Что будет потом – не знаю, посмотрим. Хотя я считаю, что со временем старты станут более плотными, и наша команда потеряет это преимущество. Но хотелось бы сохранить его как можно дольше.

Завтра, надеюсь, получится отыграть несколько позиций, и после первого поворота расклады могут быть совсем другими. Если не удастся, то, думаю, гоночный темп у нас чуть лучше, особенно в сравнении с «Маклареном». Думаю, бороться с «Мерседесом» будет тяжело», – подчеркнул Шарль.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Шарль Леклер назвал квалификацию «###### шуткой»: «Еду быстрее в поворотах, нажимаю на газ раньше и, #####, теряю все на прямой»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer
