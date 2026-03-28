Шарль Леклер: «Гоночный темп «Феррари» лучше, чем у «Макларена». Бороться с «Мерседесом» будет тяжело»

Леклер оценил шансы в борьбе с «Маклареном» и «Мерседесом» в Сузуке.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Японии: монегаск стартует позади обоих гонщиков «Мерседеса » и Оскара Пиастри из «Макларена ».

«[Четвертая позиция на решетке –] позитивная новость, ведь болид обычно позволяет стартовать достаточно здорово. Что будет потом – не знаю, посмотрим. Хотя я считаю, что со временем старты станут более плотными, и наша команда потеряет это преимущество. Но хотелось бы сохранить его как можно дольше.

Завтра, надеюсь, получится отыграть несколько позиций, и после первого поворота расклады могут быть совсем другими. Если не удастся, то, думаю, гоночный темп у нас чуть лучше, особенно в сравнении с «Маклареном». Думаю, бороться с «Мерседесом» будет тяжело», – подчеркнул Шарль.

