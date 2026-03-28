  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о проблемах с болидом: «Я уже даже не злюсь и не расстраиваюсь»
8

Макс Ферстаппен о проблемах с болидом: «Я уже даже не злюсь и не расстраиваюсь»

Ферстаппен разочарован текущим положением в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой не сумел пробиться в третий сегмент, и рассказал о проблемах с болидом:

«Мы весь уик-энд вносили изменения, при этом у нас есть определенные проблемы в работе болида, которые мы стараемся устранить. И в целом в квалификации, в сравнении с третьей практикой, ситуация снова ухудшилась.

Как только ты пытаешься атаковать, машина перестает нормально контролироваться. Все было не очень хорошо, ты просто не чувствуешь уверенности, чтобы атаковать хоть в одном повороте».

Ферстаппена попросили рассказать о его настрое и что он чувствует, выступая на одной из свою любимых трасс за рулем болида, который, напротив, не очень ему нравится:

«Я уже даже не злюсь и не расстраиваюсь, я прошел эту стадию. Так что…я не знаю, как это правильно объяснить на английском. То есть, я просто не знаю, что из всего этого можно выжать, честно говоря.

Опять же, из-за всего этого я уже не расстраиваюсь, не чувствую разочарования или злости. Вижу ли я свет в конце тоннеля? Ну, какие-то вещи мы точно исправим, в этом я уверен. Надеюсь, что случится это в какие-то ближайшие недели и месяцы».

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Японии
logoРед Булл
logoФормула-1
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он сломался. Если его не заменить сейчас, то сезон будет провален. Старый добрый Херр Марко такого бы не простил
Да все прекрасно знают - даже и не злясь, и не расстраиваясь, Макс может любого, и обматерить и выгнать)))
Перерыв в апреле на пользу быкам пойдет. Куча проблем с машиной
отмена 2-ух гонок всем командам как свежий воздух, это только большой жирный плюс для всех, как бы это парадоксально не было , ну кроме Мерсов конечно
Вспоминая, где были Макларены на старте сезона 2024, а где оказались в конце, всё ещё может измениться. Макс как-то быстро руки опустил. Где несгибаемый чемпионский дух? Неужели так не верит в команду?
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
